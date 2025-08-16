Capolavoro Jasmine Paolini! Piega in tre set Coco Gauff e approda in semifinale a Cincinnati!

Semplicemente straordinaria. Jasmine Paolini l’ha fatto di nuovo: battere la n.2 del mondo, Coco Gauff. Come era accaduto nell’atto conclusivo degli Internazionali d’Italia di quest’anno, la cosa si è replicata nell’ultimo quarto di finale a Cincinnnati, in programma nella nottata nostrana.

Un successo in rimonta quello della toscana contro la statunitense, col punteggio di 2-6 6-4 6-3 (in 2 ore 3 minuti di gioco) in cui Jasmine è stata bravissima a rimanere con la testa ben focalizzata sull’obiettivo, non lasciandosi condizionare da un primo set perso nettamente. Paolini ha centrato l’accesso alle semifinali del 1000 americano dove affronterà la russa Veronika Kudermetova. Parliamo della quarta semifinale in un torneo di questa tipologia in carriera.

Nel primo set tante difficoltà per l’azzurra nella gestione del servizio, non trovando quella regolarità necessaria per disinnescare la fisicità della sua avversaria. In questo modo, Gauff vola sul 3-0 “pesante” con due break di vantaggio, cancellando due palle del contro-break immediato. La statunitense, però, non brilla anche lei nei turni in battuta e Jasmine accorcia le distanze nel quarto game, ma il nuovo allungo dell’americana c’è nel settimo gioco, quando un nuovo break sorride a Coco. Sullo score di 6-2 la n.2 WTA archivia la pratica.

Nel secondo set le emozioni sono diverse. Uno scambio quasi regolare di break e contro-break dal sesto game in avanti che alla fine della fiera sorride all’azzurra, in grado di strappare tre volte il turno in battuta a Gauff, l’ultima delle quali a zero nel decimo game (6-4).

Nel terzo set si continua a eseguire il medesimo “spartito”. Le due giocatrici sono decisamente più efficaci in risposta di quanto lo siano al servizio e i break fioccano da una parte e dall’altra. Come accaduto nel parziale precedente, la tennista tricolore ha il merito di trovarsi in vantaggio e in questo costante “scambio di cortesie” riesce a sublimare il proprio capolavoro nell’ottavo game, dopo una serie di break e contro-break dal secondo al quinto gioco. Jasmine, infatti, piega la resistenza dell’avversaria e nel nono game conferma lo strappo, festeggiando sul 6-3.

Leggendo le statistiche, il dato impressionante in negativo di Gauff sono i ben 16 doppi falli, davvero tantissimi, rispetto ai 2 dell’italiana. Alla fine della fiera, quindi, i punti ottenuti con la seconda di servizio da Paolini (36%) si sono rivelati determinanti rispetto a quanto fatto dalla rivale (31%) in un match molto teso e “falloso”.