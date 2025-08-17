Alcaraz medita vendetta: “Ho tanto desiderio di riaffrontare Sinner”

Lo spagnolo Carlos Alcaraz domani sera affronterà Jannik Sinner nella finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati: in conferenza stampa dopo il successo sul tedesco Alexander Zverev, l’iberico si è già proiettato alla sfida per il titolo contro l’azzurro.

Alcaraz si sente stimolato da partite come questa: “Non vedo l’ora di giocare di nuovo contro di lui. Grazie a lui, tiro fuori il meglio di me nel tennis. È anche fantastico per il pubblico guardare le nostre partite. Alziamo l’asticella al massimo e offriamo un tennis davvero splendido. Sono pronto per la sfida“.

Lo spagnolo ha perso l’ultimo scontro diretto, la finale di Wimbledon: “Sono pronto a riflettere su cosa ho sbagliato nell’ultima partita e cercare di migliorare lunedì. Domani è un giorno di riposo. Cercherò di perfezionare un po’ il mio gioco per essere pronto al 100%. Mentalmente e tatticamente, per essere pronto e perfetto. Domani sarà una giornata molto positiva e non vedo l’ora che arrivi lunedì“.

Un pensiero per il tedesco Alexander Zverev, che non si è sentito bene nel corso della semifinale: “Non è mai facile giocare contro qualcuno che sai non essere al 100%. È ancora più difficile con Sascha, una persona fantastica fuori dal campo, con cui ho un ottimo rapporto. È stata dura. Penso che abbiamo iniziato la partita giocando un buon tennis, ma all’improvviso ha iniziato a sentirsi male e mi sono concentrato su come si sentiva invece di concentrarmi su me stesso e giocare un buon tennis. È stata una situazione molto difficile per me e gli auguro solo il meglio“.