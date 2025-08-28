A che ora Darderi-Alcaraz, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Il numero 32 del tabellone di singolare maschile, l’azzurro Luciano Darderi, affronterà nel terzo turno degli US Open 2025 di tennis, il numero 2 del seeding, lo spagnolo Carlos Alcaraz: il match si giocherà domani, venerdì 29 agosto.

Il match aprirà il programma sull’ Arthur Ashe Stadium, il campo principale del torneo statunitense: la sfida si giocherà a partire dalle ore 17.00 italiane. Si tratterà di una prima volta assoluta tra i due, che non si sono mai affrontati in incontri ufficiali sul circuito maggiore.

Il match degli US Open 2025 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO US OPEN 2025

Venerdì 29 agosto – Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 17.30 italiane

Luciano Darderi (Italia, 32) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2)

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

