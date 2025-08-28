Jannik Sinner chiede ancora il fisioterapista agli US Open: la zona interessata e il punteggio

Jannik Sinner ha vinto per 6-3 il primo set del secondo turno degli US Open 2025 di tennis contro l’australiano Alexei Popyrin: l’azzurro ha risolto la questione con un unico break, ottenuto a trenta nel secondo game, per poi limitarsi a tenere il servizio.

Il numero 1 del seeding e del mondo, al termine del primo set, poi, ha deciso di farsi sistemare un cerotto al piede, utilizzato a causa di una vescica: l’azzurro si è fatto tagliare e rimuovere un pezzo del nastro, probabilmente iniziato a staccarsi a causa del sudore ed è prontamente tornato in campo.

Nessun problema ovviamente per Sinner, che è tornato subito a macinare gioco, tanto da avvantaggiarsi in maniera quasi immediata nel secondo parziale, nel quale ha ottenuto il break a zero nel terzo game, potendo poi andare a servire sul 2-1 dopo il cambio di campo.