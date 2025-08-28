Polemica Ostapenko-Townsend agli US Open: cosa è successo a New York tra le due giocatrici

Sono storie particolarmente tese. Argomenti extra ce ne sono stati grazie alla sfida di secondo turno degli US Open 2025 tra la lettone Jelena Ostapenko e l’americana Taylor Townsend. La padrona di casa si è imposta col punteggio di 7-5 6-1. L’epilogo del confronto non è stato quello atteso, dal momento che la campionessa del Roland Garros del 2017 si è lamentata con l’avversaria del comportamento che ha tenuto.

Un vis a vis decisamente intenso in cui Ostapenko ha anche puntato il dito contro la sua avversaria. Intervistata alla ESPN, la tennista statunitense ha rivelato: “Sono competizioni, ma alcune persone proprio non sanno perdere. Alcune persone dicono cose brutte. Mi ha detto che non avevo classe e che sono una maleducata, e che vedremo cosa succederà la prossima volta fuori dagli Stati Uniti. Onestamente non vedo l’ora perché l’ho già battuta in Canada ed è fuori dagliUSA… Vedremo cosa avrà da dire“.

La reazione della lettone non si è fatta attendere ed è arrivata dai suoi canali social: “Oggi, dopo la partita, ho detto alla mia avversaria che è stata molto irrispettosa, perché ha fatto punto con una palla che ha toccato il nastro in un momento decisivo e non ha chiesto scusa. La sua risposta è stata che non deve affatto scusarsi. Ci sono alcune regole nel tennis che la maggior parte delle giocatrici segue, e questa è stata la prima volta che mi succede qualcosa del genere in un torneo. Il fatto che giochi nel suo Paese non significa che possa comportarsi e fare ciò che vuole. E poi all’inizio della partita tutti i giocatori devono iniziare il riscaldamento dalla linea di fondo: lei invece è arrivata in campo ed è venuta direttamente a rete, cosa molto irrispettosa e contraria alle regole di una partita di tennis“, ha scritto Jelena.

È seguito anche un altro post, probabilmente per rispondere alla miriade di critiche ricevute: “Wow, quanti messaggi ho ricevuto in cui mi si accusa di essere razzista. Non sono mai stata razzista in vita mia e rispetto tutte le nazioni e i popoli del mondo, per me non importa da dove vieni. Ci sono alcune regole nel tennis e purtroppo, quando il pubblico è dalla tua parte, non puoi usarlo in modo irrispettoso verso l’avversaria. Sfortunatamente, provenendo da un Paese così piccolo (Lettonia ndr.), non ho un grande sostegno né la possibilità di giocare in patria. Ho sempre amato giocare negli Stati Uniti e agli US Open, ma è la prima volta che qualcuno affronta una partita in modo così irrispettoso“.

In tutto questo, in conferenza, Townsend si è presentata in conferenza stampa con un: “Ciao a tutti ragazzi, questo è il tipo di giornate per cui vivete eh…“, alludendo al contrasto chiaramente con Ostapenko che darà modo di scrivere. Detto ciò, la statunitense ha espresso il suo punto di vista: “La cosa di cui sono più orgogliosa è che alla fine ho lasciato che fosse la mia racchetta, il mio tennis a parlare. Perché alla fine la cosa che conta è che sono io quella seduta qui davanti a voi e che va avanti al prossimo turno, che prende il prossimo assegno, che continua, che è ancora qui a parlare con voi ed è questa la cosa più importante. Lei invece ha fatto le valigie ed è tornata a casa. Io sono qui, e questa è l’unica cosa che conta. Quindi, che ci fossero o meno connotazioni razziste, è qualcosa su cui può parlare lei. L’unica cosa di cui mi preoccupo in questo momento è continuare ad andare avanti in questo torneo“.

VIDEO OSTAPENKO VS TOWNSEND US OPEN 2025

“She told me I have no education, no class…Whether it had racial undertones…that’s something she could speak on…I let my racket talk…She’s packed up & gone, I’m here…I don’t take any offense…I’m proud the way I handled myself ” – Taylor Townsend on beating Jelena Ostapenko pic.twitter.com/qcT1lS87JB — New York Basketball (@NBA_NewYork) August 28, 2025

No. 139 ranked Taylor Townsend spoke on her confrontation and opponent’s remarks after upsetting No. 25 Jelena Ostapenko. via ESPN pic.twitter.com/imZIHOwklu — Just Women’s Sports (@justwsports) August 27, 2025