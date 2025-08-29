LIVE Darderi-Alcaraz, US Open 2025 in DIRETTA: niente da perdere, l’azzurro vuole ben figurare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno degli US Open 2025 tra Luciano Darderi e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Primo confronto diretto in assoluto tra i due tennisti, con il vincente della sfida che troverà agli ottavi chi uscirà vittorioso dal derby francese tra Benjamin Bonzi ed Arhur Rinderknech.

Darderi, ventitreenne nato a Villa Geseli (Argentina), ma nipote di italiani, arriva a questo prestigioso appuntamento dopo aver superato al primo turno in tre parziali l’australiano Hijikata, ed al secondo turno per 3-1 l’americano Spizzirri. Issatosi fino al numero 34 del ranking ATP l’italo-argentino si fa ormai rispettare anche al difuori della terra battuta, superficie che gli ha regalato i 4 titoli conquistati finora in carriera.

Dal canto suo Alcaraz, ventiduenne di Murcia (Spagna), è approdato al terzo turno lasciando le briciole dapprima allo statunitense Opelka, poi all’italiano Bellucci. Saltato il Masters 1000 di Montreal, l’iberico ha poi trionfato in quel di Cincinnati nella “non finale” con Jannik Sinner. Ulteriore motivazione per il numero due ATP è proprio la possibilità di superare il rivale altoatesino nella classifica mondiale aggiudicandosi lo Slam americano o quantomeno piazzandosi meglio dell’attuale leader.

La sfida di terzo turno degli US Open 2025 tra Luciano Darderi e lo spagnolo Carlos Alcaraz inaugurerà il programma dell’Arthur Ashe Stadium dalle 17.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!