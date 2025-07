WTA Amburgo, avanza Diane Parry. Esce la giapponese Moyuka Uchijima

Inizia con un programma molto scarno la prima giornata del torneo di Amburgo, WTA 250 sulla terra battuta. Vince un’autentica partita maratona la francese Diane Parry prima di passare il turno. La sorpresa di giornata è rappresentata dalla prematura eliminazione della giapponese Moyuka Uchijima, testa di serie numero 6.

Il primo match di giornata regala una sfida nella quale le due contendenti si fronteggiano senza esclusione di colpi. La francese Diane Parry, numero 98 del ranking, vince 7-6(9) 3-6 7-5 la battaglia di tre ore e ventitré minuti contro la croata Tara Wuerth. La transalpina opera il break decisivo nell’undicesimo gioco della terza partita quando, a 30, toglie il servizio, all’avversaria e chiude poi i conti nel gioco successivo quando trasforma il secondo match per il 7-5 che chiude i conti.

La statunitense Louisa Chirico, numero 155 WTA, approfitta del ritiro di Maya Sheriff per passare il turno. L’egiziana si arrende nel terzo set quando la rivale aveva capovolto l’andamento della contesa e conduceva per 4-6 7-5 3-0, punteggio maturato in due ore e trentatré minuti.

Nastasja Schunk, numero 288 del mondo, firma l’impresa di giornata ed elimina 7-5 6-3, in un’ora e quarantasette minuti, la giapponese Moyuka Uchijima, testa di serie numero 6. La giocatrice tedesca, wild card, risolve il primo parziale a proprio favore operando il break decisivo nel dodicesimo gioco e chiude i conti al secondo set point. La seconda frazione si apre con una serie di quattro break consecutivi, Schunk strappa nuovamente la battuta alla sua avversaria nel sesto gioco, scappa sul 4-2 e non si volta più indietro firmando il successo nel nono gioco quando concretizza il secondo match point.