L’analisi di Bertolucci: “La frase di Alcaraz sa di resa assoluta. C’è stata una chiave decisiva per Sinner”

Paolo Bertolucci è intervenuto al podcast “La Telefonata“, commentando il trionfo a Wimbledon di Jannik Sinner ed analizzando gli aspetti principali che lo hanno portato al successo ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz, con quest’ultimo che già nel corso del match manifestava un linguaggio del corpo negativo.

La vittoria di Sinner e la frase emblematica di Alcaraz: “E’ una pagina unica, speriamo ripetibile, ieri è stata una cosa emozionante. Interessantissimo un cambio di campo, quando proprio si è visto Alcaraz che si è rivolto a Ferrero e gli ha detto: ‘Non riesco a tenerlo da dietro’, e questa è sintomo proprio di resa assoluta“.

Il momento decisivo del match: “La chiave vera, secondo me, per Sinner è stato l’ace di seconda sul 3-4 del terzo set, quando sul 30-30, nel momento delicato, sbaglia la prima e fa ace di proposito con la seconda, li ho detto: ‘Ci siamo definitivamente’. Alcaraz stava con la testa bassa, si vedeva quando camminava, il linguaggio del corpo era negativo“.

La qualità dell’azzurro: “Sinner indipendentemente dall’avversario ha il suo piano, perché siccome è un piano vincente, micidiale, giustamente continua a portarlo avanti. Per 5 anni non vedo come potremmo non rivedere questi due affrontarsi tante e tante volte“.

Il limite dello spagnolo: “Il problema di Alcaraz lo aveva sollevato proprio l’allenatore dello spagnolo, dicendo che non è che fosse proprio dedito 100% al tennis, però siccome poi ha vinto Roma, ha vinto Parigi, finale a Wimbledon, forse si è inquadrato. E’ ancora giovane ed ha già cinque Slam in bacheca, ma il ragazzo è giovane, però è totalmente diverso da Sinner“.

Le differenze nell’approccio al match: “Ieri mattina l’allenamento Alcaraz lo ha fatto sul campo lì davanti, in mezzo a un milione di persone osannanti che urlavano, e lui dispensava sorrisi a destra ed a manca, mentre Sinner era all’ultimo campo in fondo, in tranquillità assoluta, nel silenzio assoluto“.