Luciano Darderi si impone nel primo turno a Bastad in tre set contro Collignon

Missione compiuta per Luciano Darderi (n.55 del ranking) nel primo turno dell’ATP250 di Bastad. Sulla terra rossa svedese l’italo-argentino ha piegato le mire del belga Raphael Collignon (n.84 del mond) col punteggio di 6-2 3-6 6-2 in 2 ore e 9 minuti di partita.

Un match che si è sviluppato molto a strappi, con la pioggia a cambiare le carte in tavola sul finire del secondo parziale e l’inizio del terzo. Bravo Darderi a ritrovare la retta via da metà della terza frazione, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale dove affronterà il vincente della sfida tra lo svedese Elias Ymer (n.264 ATP) e lo statunitense Tristan Boyer (n.126 del mondo).

Nel primo set il nostro portacolori è costretto a cancellare due palle break in apertura, ma è abile a trovare la misura dei propri colpi, quindici dopo quindici. Nel sesto game c’è il break per l’italo-argentino, bravo a far valere il maggior peso di palla e una posizione più vicina alla riga di fondo. Il dritto diventa devastante e il 6-2 è la logica conseguenza.

Nel secondo set, anche un po’ a sorpresa, la velocità di crociera di Luciano diminuisce e il belga non si fa pregare. Perde le misure dei propri colpi il tennista di origini sudamericane, che subisce un break nel primo gioco, mancando il contro-break nel quarto e dovendo incassare il secondo break nel quinto. Collignon annulla altre quattro opportunità del contro-break poco dopo, prima di concludere sul 6-2.

Nel terzo set le condizioni del campo si fanno più pesanti anche per l’arrivo della pioggia e Darderi si salva, cancellando una palla break in apertura e due nel quinto game, non sfruttando una chance nel gioco precedente. Il sesto game è quello decisivo della partita, dal momento che grazie al solito dritto super potente l’azzurro va in fuga. Sullo score di 6-2 il confronto sorride all’italo-argentino.

Dando uno sguardo alle statistiche, da sottolineare il 56% dei punti vinti da Luciano con la seconda di servizio, rispetto al 43% del suo avversario. Un fattore decisivo nell’incontro.