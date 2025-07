Sport in tv oggi (sabato 12 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 12 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con il Tour de France (tappa riservata ai velocisti, Jonathan Milan inseguirà quella vittoria che al Bel Paese manca da troppo tempo) e il Giro d’Italia femminile (Elisa Longo Borghini andrà a caccia della maglia rosa, il Monte Nerone sarà decisivo).

Gli amanti dei motori potranno gustarsi le qualifiche e la Sprint Race del GP di Germania per la MotoGP, ma anche le qualifiche e la gara-1 del GP di Gran Bretagna per la Superbike. Grande spettacolo ai Mondiali di pallanuoto, dove il Settebello esordirà contro la Romania. L’Italia incrocerà la Turchia in un fondamentale scontro diretto per il primo posto nella Nations League di volley femminile. Gli azzurri sfideranno il Sudafrica in un prestigioso Test Match di rugby, senza dimenticarsi della finale del singolare femminile a Wimbledon.

Completano il quadro gli Europei di BMX, la Coppa del Mondo di tiro con l’arco, tiro a volo e arrampicata sportiva, gli Europei di lacrosse (c’è Italia-Francia), il volley giovanile con gli Europei U16. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 12 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 12 luglio

02.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Canada-Cina (diretta streaming su VBTV)

03.00 PALLANUOTO (Mondiali) – Serbia-Sudafrica (diretta streaming su World Aquatics Tv)

04.35 PALLANUOTO (Mondiali) – Canada-USA (diretta streaming su World Aquatics Tv)

05.40 CICLISMO – Tour of Magnificient Qinghai, settima tappa: Gonghe-Haiyan (non è prevista diretta tv/streaming)

06.10 PALLANUOTO (Mondiali) – Cina-Croazia (diretta streaming su World Aquatics Tv)

07.45 PALLANUOTO (Mondiali) – Brasile-Singapore (diretta streaming su World Aquatics Tv)

08.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Corea del Sud-Bulgaria (diretta streaming su VBTV)

08.40 MOTO3 – GP Germania, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 FORMULA E – GP Berlino 1, prove libere 3 (diretta streaming su Discovery+)

09.00 GOLF – Scottish Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 11.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 11.00)

09.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile/femminile a Chamonix, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.05 RUGBY (Test Match) – Nuova Zelanda-Francia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streming su Sky Go, NOW)

09.25 MOTO2 – GP Germania, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.55 CICLISMO FEMMINILE – Giro d’Italia, settima tappa: Fermignano-Monte Nerone (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.45 alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play e Discovery+ dalle ore 12.45)

10.00 PALLANUOTO (Mondiali) – Spagna-Giappone (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW World Aquatics Tv)

10.00 SUPERBIKE – GP Gran Bretagna, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 BMX (Europei Racing) – Gare elite/under 23/juniores maschile e femminile, dalle qualifiche alla finale (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 12.00)

10.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound a squadre maschile/femminile/misto a Madrid, finali (diretta streaming su World Archery+)

10.00 LACROSSE (Europei field) – Italia-Francia (diretta streaming su Lax Tv)

10.10 MOTOGP – GP Germania, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.50 MOTOGP – GP Germania, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.10 CICLISMO – Tour of Austria, quarta tappa: Innsbruck-Kuethai (non è prevista diretta tv/streaming)

11.20 FORMULA E – GP Berlino 2, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

11.30 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara juniores femminile a Pal Arisal (diretta streaming su Discovery+)

11.35 PALLANUOTO (Mondiali) – Ungheria-Australia (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW World Aquatics Tv)

11.45 CANOA SLALOM (Europei juniores e under 23) – Kayak Cross maschile/femminile (diretta streaming su Canoe Planet)

12.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara juniores femminile a Pal Arisal (diretta streaming su Discovery+)

12.00 SUPERBIKE – GP Gran Bretagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.20 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Giappone-Polonia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

12.50 MOTO3 – GP Germania, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara elite femminile a Pal Arisal (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.10 PALLANUOTO (Mondiali) – Montenegro-Grecia (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW World Aquatics Tv)

13.25 CICLISMO – Tour de France, ottava tappa: Saint-Méen-le-Grand – Laval (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.45; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.45)

13.45 MOTO2 – GP Germania, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara elite maschile a Pal Arisal (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.00 GOLF – ISCO Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2 e DAZN dalle ore 22.00; diretta streaming integrale su Discovery+)

14.00 TENNIS – Wimbledon, finale doppio maschile: Hijikata/Pel vs Cash/Glasspol (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.05 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound individuale maschile/femminile a Madrid, finali

14.30 BASKET (Europei Under 20) – Italia-Belgio (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

14.45 PALLANUOTO (Mondiali) – Italia-Romania (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

15.00 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Trap femminile a Lonato del Garda, finale (diretta tv su Rai Play Sport 1)

15.00 MOTOGP – GP Germania, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Cechia-Olanda (diretta streaming su VBTV)

15.00 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di San Paolo, prove libere 3 (diretta streaming su Discovery+)

15.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Finlandia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

16.00 SUPERBIKE – GP Gran Bretagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 18.00; differita streaming su tv8.it alle ore 18.00)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei Under 16, semifinale) – Italia-Turchia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.05 FORMULA E – GP Berlino 1, gara-1 (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.15 TRIATHLON (World Triathlon Championship Series) – Gara maschile ad Amburgo (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

16.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Finlandia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

16.30 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Trap maschile a Lonato del Garda, finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.00 TENNIS – Wimbledon, finale singolare femminile: Anisimova vs Swiatek (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.10 RUGBY (Test Match) – Sudafrica-Italia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.15 TRIATHLON (World Triathlon Championship Series) – Gara femminile ad Amburgo (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Italia-Turchia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

19.40 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di San Paolo, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Europei) – Polonia-Danimarca (diretta streaming su UEFA Tv)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Europei) – Svezia-Germania (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, UEFA Tv)

21.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Speed maschile/femminile a Chamonix, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

21.40 RUGBY (Test Match) – Argentina-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Germania-Cina (diretta streaming su VBTV)

