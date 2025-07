LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bulega deve cambiare l’inerzia. Alle 12.00 la Superpole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del GP di Gran Bretagna valevole per il Mondiale 2025 di Superbike. Sullo storico tracciato di Donington inizia la seconda e decisiva parte della stagione con la lotta per il titolo ancora apertissima. Sono soltanto 9 infatti i punti che separano in classifica Nicolò Bulega dal turco Toprak Razgatlioglu.

Prove libere che hanno sorriso ad Alex Lowes (Bimota). Il britannico con 1:26.544 ha anticipato di appena un millesimo proprio Bulega, con Razgatlioglu vicinissimo a 48 millesimi. I grandi rivali per il successo iridato hanno inoltre lavorato sul passo gara. Un gradino sotto partiranno i ducatisti Danilo Petrucci ed Andrea Iannone, con i due britannici Ryan Vickers (Ducati) e Scott Redding (Ducati) pronti a sorprendere.

Bulega e Razgatlioglu dovranno evitare cadute e problemi meccanici. Uno zero a questo punto della stagione potrebbe risultare decisivo. Attenzione inoltre a terzi incomodi con i numerosi piloti britannici vogliosi di ben figurare sul circuito di casa. Infine, una variabile potrebbe essere quella metereologica, con improvvisi scrosci di pioggia sempre da tenere in considerazione in Gran Bretagna. Qualche indizio in più lo avremo già a partire dalla Superpole mattutina programmata alle 12.00.

Gara-1 del GP di Gran Bretagna valida per il Mondiale 2025 di Superbike inizierà alle 16.00, con la Superpole prevista in precedenza alle 12.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!