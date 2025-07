LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Monte Nerone decisivo, Longo Borghini sfida Reusser

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della settima e penultima tappa del Giro d’Italia femminile 2025.

La frazione odierna vale un bel pezzo di trofeo, Marlen Reusser ed Elisa Longo Borghini sono pronte a darsi battaglia nei 150 km che vanno da Fermignano a Monte Nerone. Il percorso odierno è decisamente il più impegnativo e tortuoso dell’intera Corsa Rosa, in virtù dei continui saliscendi e dei 4 GPM presenti. Si parte con l’ascesa di Ca’ Marcuccio (3.8 km al 5%), posta al km 18 e non categorizzata come GPM. Si prosegue con lo scoglio di Acquapartita, tratto montuoso caratterizzato da un traguardo volante situato al km 44.5. Saliscendi infinito che trova il suo apice nei primi 3 GPM, tutti ravvicinati, Moria al km 60.5 (2.5 km all’8.2%, seconda categoria), Passo La Croce al km 75 (8 km al 3.8 %, terza categoria) e La Forchetta al km 93.5 (3.4 km al 7.4%). Successivamente, le corridore verranno accompagnate da una discesa verso l’asperità di Fosto (3.6 km al 6.2%), la quale sarà il trampolino di lancio verso l’ultimo e decisivo GPM, Monte Nerone (14.8 al 6.6%), dove risiede il traguardo finale e dove potrebbe decidersi il Giro d’Italia femminile.

Come abbiamo appena visto, il tracciato odierno presenta ascese di un certo calibro, di conseguenza le contendenti al successo fanno parte della cerchia delle scalatrici. La svizzera Marlen Reusser (Movistar Team) ha il compito di resistere ai continui attacchi di Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), la quale paga solamente 16” dalla leader elvetica nella classifica generale. Oltre alle due appena citate, Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime), terza nella graduatoria, può creare particolari insidie. Altre atlete di classifica che vorranno mettersi in mostra sono Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck), seconda ieri, e l’australiana Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal Team), vincitrice della terza frazione in quel di Pianezze.

La settima tappa del Giro d’Italia femminile 2025 prenderà il via alle 9:55, OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale completa a partire dalle 9:30, vi aspettiamo!