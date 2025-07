LIVE Italia-Romania, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: esordio per il Settebello contro il pararigori Tic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Romania, Mondiali pallanuoto 2025, esordio con brivido per il Settebello.

Dopo sei giorni di acclimatamento, il Settebello è pronto al debutto. I vicecampioni del mondo in carica sono presenti nel girone A dei 22esimi Mondiali, a Singapore, debutteranno all’Ocbc Aquatic Center contro la Romania allenata dal tecnico Bogdan Rath ma soprattutto dal fortissimo portiere pararigori Tic. Per il primato del gruppo, la sfida principale è in calendario lunedì il 14 luglio nella partita contro i temibili triolimpionici della Serbia.

Dopo questa sfida, soprattutto quest’ultima citata, si saprà il percorso futuro del Settebello: accesso diretto ai quarti o superamento del turno attraverso gli ottavi. L’ultima sfida del gruppo si giocherà il 16 luglio alle 7:45 contro il Sudafrica. La rinnovata rosa proposta dal commissario tecnico Alessandro Campagna ha assaporato le varie vasche di allenamento delle piscine di Singapore, concludendo la rifinitura con una doppia seduta in common training con il Montenegro.

I convocati. Atleti: Gianmarco Nicosia, Luca Damonte e Lorenzo Bruni (RN Savona), Francesco Di Fulvio, Giacomo Cannella, Matteo Iocchi Gratta, Francesco Condemi, Nicholas Presciutti (Pro Recco), Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza, Tommaso Baggi Necchi e Mario Del Basso (AN Brescia), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Francesco Cassia (CC Ortigia). Commissario tecnico Alessandro Campagna

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Romania, Mondiali pallanuoto 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 14:45. Buon divertimento!