LIVE Sudafrica-Italia, Test Match rugby 2025 in DIRETTA: seconda sfida ai campioni del mondo

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sudafrica-Italia, test match di rugby del tour estivo 2025.

Quest’oggi, al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth, la nostra rappresentativa sfiderà per la seconda volta negli ultimi sette giorni la corazzata sudafricana, squadra numero 1 del ranking e campione del mondo in carica. Lo scorso sabato, i ragazzi di Gonzalo Quesada hanno ben infastidito gli Springboks, che hanno prevalso con il punteggio di 42-24. Rassie Erasmus schiererà una formazione caratterizzata dall’unione di giovani prospetti e veterani di spessore, i quali vorranno impartire una sonora lezione agli azzurri, mettendo in mostra tutta la forza e il talento che li contraddistingue.

D’altro canto, Quesada dovrà fare i conti con la pesante assenza di Lorenzo Cannone, fattosi male proprio nella partita precedente. Il coach argentino si affida a una nuova formazione, cinque i cambi nel XV iniziale, da segnalare il fondamentale rientro del mediano di mischia Alessandro Garbisi. L’obiettivo del Tricolore è quello di ben figurare contro la compagine più forte del globo, testando nuove soluzioni e cercando le conferme di sette giorni fa e dell’ampio successo con la Namibia (73-6) del 27 giugno.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

ITALIA: 15 Mirko Belloni, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Marco Zanon, 11 Jacopo Trulla, 10 Giacomo Da Re, 9 Alessandro Garbisi, 8 Ross Vintcent, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Tommaso Di Bartolomeo, 1 Danilo Fischetti.

A disposizione: 16 Pablo Dimcheff, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Matteo Canali, 20 Alessandro Izekor, 21 David Odiase, 22 Stephen Varney, 23 Giulio Bertaccini.

SUDAFRICA: 15 Willie le Roux, 14 Edwill van der Merwe, 13 Canan Moodie, 12 Andre Esterhuizen, 11 Makazole Mapimpi, 10 Manie Libbok, 9 Grant Williams, 8 Jasper Wiese, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Marco van Staden, 5 Ruan Nortje, 4 Salmaan Moerat, 3 Wilco Louw, 2 Malcolm Marx, 1 Thomas du Toit.

A disposizione: 16 Jan-Hendrik Wessels, 17 Ox Nche, 18 Asenathi Ntlabakanye, 19 Cobus Wiese, 20 Evan Roos, 21 Cobus Reinach, 22 Sacha Feinberg-Mngomezulu, 23 Ethan Hooker.

OA Sport vi offre la Diretta Live scritta del Test Match di rugby Sudafrica-Italia, calcio d’inizio alle ore 17:10, vi aspettiamo!