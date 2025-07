LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan sfida Merlier e Girmay in volata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2025

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava tappa del Tour de France 2025. Dopo la vittoria di ieri di Tadej Pogacar sul Mur de Bretagne, quest’oggi la carovana riparte da Saint Méen le Grand per l’ottava frazione della centoduesima edizione della Grand Boucle. L’arrivo è posto a Laval Espace Mayenne dopo 171.4 km di corsa.

La frazione di oggi presenta solamente una Cotè valida per la maglia a pois. Si tratta della Cote de Nuillé sur Vicoin (900 metri al 3.8% di pendenza media), salita di quarta categoria posta a 16 chilometri dal traguardo. Il traguardo volante è posto a metà percorso a Vitré. Finale insidioso con la strada che sale leggermente all’insù.

Quest’oggi si preannuncia una tappa dedicata alle ruote veloci. Dopo tante frazioni movimentate i velocisti torneranno a competere per la vittoria. Tim Merlier (Soudal Quick Step) cerca il bis dopo il successo di Dunkerque. L’Alpecin Deceuninck punta su Kaden Groves: l’australiano dovrà provare a non far pesare l’assenza di Jasper Philipsen, ritirato dopo aver indossato la prima maglia gialla di quest’edizione.

L’Italia si affida a Jonathan Milan (Lidl Trek) per provare a spezzare la maledizione e tornare a festeggiare una vittoria di tappa al Tour de France. In questa prima settimana il corridore azzurro ha dimostrato grande gamba dominando gli sprint intermedi e guadagnando punti preziosi per la maglia verde, dove occupa la seconda posizione alle spalle di Tadej Pogacar.

La frazione odierna partirà ufficialmente da Saint Méen le Grand alle 13.25. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’ottava tappa del Tour de France 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!