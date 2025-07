LIVE Italia-Turchia, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: scontro diretto totale, Egonu sfida Vargas!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della undicesima sfida dell’Italia nella Volley Nations League femminile 2025, la terza della terza settimana, in programma a Apeldoorn (Olanda) tra Italia e Turchia. Le due squadre si sfidano in un confronto ad altissima quota, che può valere una parte consistente del primo posto nella fase preliminare della Volleyball Nations League. A fronteggiarsi, due delle squadre più forti del panorama internazionale, guidate da due tecnici tra i più vincenti di sempre. In campo, tre delle opposte più dominanti a livello mondiale e una sfilza di atlete abituate a giocarsi i trofei più prestigiosi. Una partita che rappresenta il meglio che il volley femminile possa offrire oggi.

Negli ultimi anni, Italia e Turchia si sono spesso trovate faccia a faccia in sfide cariche di significato, sempre combattute e decisive. Indimenticabile la vittoria della Turchia nell’Europeo disputato in Italia, che segnò di fatto la fine del ciclo di Davide Mazzanti, nonostante il tentativo di rimonta firmato Paola Egonu. Così come resta viva nella memoria la vittoria delle azzurre nella semifinale olimpica di Parigi 2024, che spianò la strada all’oro italiano, con le turche costrette a giocarsi – e perdere – la finale per il bronzo contro il Brasile. Per Anna Danesi e compagne, questa rappresenta la gara più significativa dell’intera fase di qualificazione. Una sfida carica di tensioni sportive e intrecci di mercato, tra arrivi e partenze incrociate tra i due Paesi: Alessia Orro e Myriam Sylla ora militano in Turchia, mentre Caterina Bosetti è rientrata in Italia ma non fa più parte del gruppo azzurro.

Julio Velasco affronta questo appuntamento come un vero e proprio test generale in vista delle sfide secche che decideranno la stagione. Dall’altra parte della rete troverà Daniele Santarelli, attuale CT della Turchia e marito di Monica De Gennaro, che ha già annunciato l’addio alla maglia azzurra dopo il prossimo Mondiale. Dopo aver conquistato ogni titolo con Conegliano, Santarelli cerca il rilancio anche con la Nazionale turca, reduce da un’annata al di sotto delle attese.

La cabina di regia turca è affidata a Elif Sahin, 24 anni e ormai punto fermo dell’Eczacibasi, supportata da Dilay Ozdemir, in arrivo dal Besiktas. In posto 2 domina Melissa Vargas, 25 anni, stella del Fenerbahce e una delle migliori opposte del pianeta. Sulle bande troviamo Ebrar Karakurt, rientrata in patria dopo l’esperienza in Russia e pronta a ricoprire anche il ruolo di opposta; Derya Cebecioğlu, protagonista al Vakifbank; Saliha Şahin, in procinto di approdare al Zeren Spor Kulübü; Meliha Diken, ex Corea del Sud; e Yaprak Erkek, alla quarta stagione con l’Eczacibasi.

Al centro, le scelte di Santarelli includono nomi di spicco come Zehra Gunes, simbolo del Vakifbank; Asli Kalac, veterana del Fenerbahce; Deniz Uyanik, alla sua seconda annata al Vakifbank; e Sinead Jack-Kisal, colonna dell’Eczacibasi. In difesa, i liberi sono Gizem Örge, 32 anni e veterana del Fenerbahce, e Eylül Akarçeşme Yatgın, 25 anni, in forza al Galatasaray.

