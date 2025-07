MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Germania 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Mentre stiamo vivendo il venerdì del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del campionato, è già tempo di pensare a quello che vivremo domani sul tracciato del Sachsenring. Si entrerà ufficialmente nel vivo del weekend teutonico, con qualifiche e Sprint Race che ci regaleranno una giornata di grande spettacolo.

Quale sarà il programma del sabato del Sachsenring? Si inizierà alle ore 08.40 con la FP2 della Moto3, quindi alle ore 09.25 sarà la volta della Moto2, mentre quella della MotoGP prenderà il via alle ore 10.10. Alle ore 10.50 scatteranno le qualifiche della classe regina, alle ore 12.50 quelle della Moto3, quindi alle ore 13.45 quella della classe mediana. Alle ore 15.00, come tradizione, si spegneranno i semafori per la Sprint Race della MotoGP.

Qual è la situazione in classifica generale? Nella classe regina Marc Marquez comanda con 307 punti e un margine sul fratello Alex di 68 lunghezze. Terzo Pecco Bagnaia a 126, quarto Franco Morbidelli a 168, quindi Fabio Di Giannantonio a 171, sesto Marco Bezzecchi a 186. Passando alla Moto2 davanti a tutti troviamo Manuel Gonzalez con 159 punti e soli 5 di margine su Aron Canet, quindi terza posizione per Diogo Moreira con 128 punti, quarta per Jake Dixon con 98, quinto Barry Baltus con 94.La Moto3 vede sempre più in fuga José Antonio Rueda con 187 punti e un confortante +69 su Alvaro Carpe e +70 su Angel Piqueras.

Come seguire l’evento in tv? Il sabato del Gran Premio di Germania sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che trasmetterà le tre qualifiche e la Sprint Race. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili qualifiche e Sprint Race live ed in chiaro. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta della giornata della MotoGP e delle qualifiche di Moto2 e Moto3.

