Sport in tv oggi (giovedì 24 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 24 luglio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi le Universiadi, il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de France, il nuoto artistico, la pallanuoto ed i tuffi dalle grandi altezze con i Mondiali, e tanto altro ancora.

A Singapore, per i Mondiali 2025 degli sport acquatici, il programma prevede le finali per il 1°, per il 3°, per il 5° e per il 7° posto del torneo di pallanuoto maschile, con il Settebello in acqua nella finale per il 7° posto contro gli Stati Uniti.

Nei primi 2 round, sia per gli uomini che per le donne, dei tuffi dalle grandi altezze saranno al via Elisa Cosetti, Davide Baraldi ed Andrea Barnabà, infine nel nuoto artistico nella finale del duo libero femminile gareggeranno Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero, e nei preliminari dell’acrobatico a squadre open sarà presente l’Italia.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 24 luglio

04.02 Nuoto artistico, Mondiali: acrobatico a squadre open, preliminari (Italia) – Rai Sport HD (fino alle 05.00), Sky Sport Mix, Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW

05.00 Tuffi dalle grandi altezze, Mondiali: 20m donne, round 1-2 (Elisa Cosetti) – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, NOW

07.00 Scherma, Mondiali: sciabola maschile individuale, gironi ed eliminazione diretta fino ai 64 (Matteo Neri, Pietro Torre) – Nessuna copertura tv/streaming

08.00 Scherma, Mondiali: fioretto femminile individuale, gironi, eliminazione diretta fino ai 64 – Nessuna copertura tv/streaming

08.00 Tuffi dalle grandi altezze, Mondiali: 27m uomini, round 1-2 (Davide Baraldi, Andrea Barnabà) – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, NOW

09.00 Universiadi, nona giornata – FISU.tv, dalle 09.55 discovery+, dalle 19.55 Eurosport 1 HD, DAZN

09.35 Pentathlon, Europei: semifinali maschili – coe.tv

10.00 Pallanuoto, Mondiali: finale 7° posto, Italia-Stati Uniti – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW

10.00 Canoa velocità, Mondiali J/U23: 2a giornata – YouTube Planet Canoe

10.00 Canottaggio, Mondiali U23: 2a giornata – YouTube World Rowing

11.00 Tennis, WTA 250 Praga: quarti singolare e doppio – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX

11.00 Tennis, ATP 250 Kitzbühel: quarti singolare e doppio – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

11.35 Pallanuoto, Mondiali: finale 3° posto, Grecia-Serbia – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix

12.00 Equitazione, Eventing Nations Cup: dressage – Nessuna copertura tv/streaming

12.10 Ciclismo, Tour de France: 18ma tappa, Vif – Courchevel Col de la Loze (171,5 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, dalle 13.30 Rai Sport HD, Rai Play poi dalle 14:45 Rai 2 HD, Rai Play

13.32 Nuoto artistico, Mondiali: duo libero femminile, finale (Enrica Piccoli/Lucrezia Ruggiero) – Eai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

14.00 Pallanuoto, Mondiali: finale 5° posto, Montenegro-Croazia – Eurovision Sport

15.35 Pallanuoto, Mondiali: finale, Spagna-Ungheria – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix

16.30 Volley femminile, Nations League: quarti di finale, Giappone-Turchia – DAZN, VBTV

16.30 Tennis, ATP 250 Umago: quarti singolare e semifinali doppio (2° match dalle 16.30 non prima delle 18.00 Passaro-Prizmic) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

17.00 Tennis, ATP 500 Washington: ottavi singolare e quarti doppio (1° match alle 18.00 Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway, 4° match dalle 17.00 non prima delle 24.00 Cobolli-Tiafoe, 5° match dalle 17.00 non prima delle 24.00 Arnaldi-Fritz, 5° match dalle 17.00 dopo un congruo riposo Cobolli/Davidovich Fokina-Gonzalez/Molteni) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Uno (dalle 24.00 alle 04.00), Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

19.00 Tennis, WTA 500 Washington: ottavi singolare e quarti doppio – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Uno (dalle 24.00 alle 04.00) Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX

20.00 Volley femminile, Nations League: quarti di finale, Brasile-Germania – DAZN, VBTV