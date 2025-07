Calendario Universiadi 2025 oggi: orari 24 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 24 luglio va in scena l’ottava giornata delle Universiadi 2025: la rassegna multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo entra nella sua fase conclusiva ed è pronta a regalare altre grandi emozioni nelle città tedesche di Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen e Berlino. L’Italia andrà a caccia di nuovi podi per difendere il quinto posto nel medagliere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, tutti gli italiani in gara della giornata di oggi (giovedì 24 luglio) alle Universiadi 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su FISU Tv e Discovery+, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO UNIVERSIADI 2025 OGGI

Giovedì 24 luglio

09.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

09.00 BADMINTON – Singolare e doppio maschile/femminile/misto, ottavi di finale

09.15 TIRO CON L’ARCO – Ricurvo e compound a squadre maschile/femminile/misto, tabellone fino alle semifinali

09.30 ATLETICA – Batterie e qualificazioni: eptathlon, tiro del giavellotto maschile, 3000 siepi maschile, 5000 metri femminile, salto con l’asta femminile, 4×400 mista, 100 ostacoli

10.00 JUDO – 63 kg e 70 kg femminile; 73 kg e 81 kg maschile: turni preliminari

10.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile/femminile, semifinali e finali

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, valide anche come gara a squadre

10.00 TENNIS – Singolare maschile e doppio misto, semifinali

12.45 PALLANUOTO FEMMINILE (semifinale) – Italia-USA

14.30 PALLANUOTO MASCHILE (semifinale) – USA-Ungheria

16.00 JUDO – 63 kg e 70 kg femminile; 73 kg e 81 kg maschile: Final Block

16.15 PALLANUOTO FEMMINILE (semifinale) – Germania-Nuova Zelanda

17.00 VOLLEY MASCHILE – Finale per il bronzo: Italia-Giappone

17.30 BASKET MASCHILE (semifinale) – Germania-Brasile

17.48 ATLETICA – Finali: lancio del disco femminile, salto in lungo maschile, 400 ostacoli femminile, salto in alto maschile, eptathlon, getto del peso maschile, 4×400 misti, 110 ostacoli, 800 metri femminile, 1500 metri maschile, 200 metri maschile, 200 metri femminile. Semifinali: 200 metri femminile, 200 metri maschile.

18.00 PALLANUOTO MASCHILE (semifinale) – Italia-Germania

20.00 BASKET MASCHILE (semifinale) – USA-Lituania

20.00 VOLLEY MASCHILE – Finale per l’oro: Brasile-Polonia

PROGRAMMA UNIVERSIADI 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FISU Tv e Discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI UNIVERSIADI 2025

09.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile: Ditta/Sestini vs Krizanauskaite/Rudovskaja (ore 09.50), Iervolino/Mancini vs Denilson/Wesley (ore 14.00)

09.15 TIRO CON L’ARCO – Ricurvo e compound a squadre maschile/femminile/misto, tabellone fino alle semifinali: Italia

09.30 ATLETICA – Batterie e qualificazioni: tiro del giavellotto maschile (Giovanni Frattini)

10.00 JUDO – 63 kg e 70 kg femminile; 73 kg e 81 kg maschile: turni preliminari: Manuel Parlati (81 kg), Martina Esposito (70 kg), Flavia Favorini (63 kg)

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, valide anche come gara a squadre: Veronica Mandriota, Carolina James, Marta Uggeri

12.45 PALLANUOTO FEMMINILE (semifinale) – Italia-USA

16.00 JUDO – 63 kg e 70 kg femminile; 73 kg e 81 kg maschile: Final Block. Eventuali italiani qualificati dal mattino

17.00 VOLLEY MASCHILE – Finale per il bronzo: Italia-Giappone

17.48 ATLETICA – Finali: 400 ostacoli femminile (Alice Muraro), salto in alto maschile (Manuel Lando), getto del peso maschile (Riccardo Ferrara), 800 metri femminile (Eloisa Coiro), 200 metri femminile (ev. Fontana, Kaddari). Semifinali: 200 metri femminile (Vittoria Fontana, Dalia Kaddari)

18.00 PALLANUOTO MASCHILE (semifinale) – Italia-Germania