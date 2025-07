Tour de France 2025, tappa di oggi Vif-Courchevel: orari, tv, percorso, favoriti. Tappone alpino con Col de la Madeleine e Col de la Loze

Diciottesima tappa per il Tour de France 2025: la Grande Boucle entra nel vivo. Iniziano finalmente le Alpi, sarà spettacolo: andiamo a scoprire la frazione odierna con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Partenza da Vif, arrivo a Courchevel, con addirittura 5450 metri di dislivello. La prima salita da affrontare sarà il Col du Glandon, hors catégorie di 21,7 chilometri al 5,5%. La corsa entrerà poi nel vivo con il Col de la Madeleine, hors catégorie di 19,2 chilometri al 7,2% di pendenza media. La successiva discesa accompagnerà i corridori verso la salita finale del Col de la Loze, hors catégorie di 26,4 chilometri al 6,5% di pendenza media, Souvenir Henri Desgrange, a 2304 metri di altitudine.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Giovedì 24 Luglio

Diciottesima Tappa Tour de France 2025

Vif-Courchevel Col de la Loze (171,5 chilometri)

Orario di partenza: 12:20

Orario di arrivo: 17.12 circa

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 17:30

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 11:45 alle 18:00, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

L’attesa è tutta per lo scontro diretto tra Tadej Pogacar, sempre più in Maglia Gialla, e Jonas Vingegaard, che proverà a sfruttare il lavoro della Visma per lanciare l’attacco disperato al detentore del titolo. Oltre 4′ di ritardo per il danese ma sensazioni positive con la voglia di provarci a ribaltare la situazione. Gran sfida anche per il podio: la coppia Red Bull – BORA – hansgrohe formata da Lipowitz e Roglic proverà a difendersi da Oscar Onley.