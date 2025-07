F1, GP Belgio 2025: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

La tredicesima gara dell’edizione 2025 del Mondiale di F1 sarà il Gran Premio del Belgio. Si correrà dal 25 al 27 luglio nel mitico autodromo di Spa-Francorchamps. Lo splendido contesto delle Ardenne verrà (giustamente) sfruttato per uno dei weekend più impegnativi della stagione. È difatti programmata la terza delle sei Sprint in calendario quest’anno.

Assisteremo, dunque a solamente una sessione di prove libere. Dopodiché, già al venerdì si entrerà nel vivo dell’azione con la qualifica-sprint. Sabato saranno conferiti i primi punti iridati tramite la mini-gara, che si disputerà su un terzo della distanza canonica. A seguire, sempre al sabato, le qualifiche che determineranno la griglia di partenza del GP vero e proprio, con cui godersi la domenica.

Nel 2024 si impose Lewis Hamilton (Mercedes), seppur a tavolino. A passare per primo sul traguardo fu il compagno di squadra George Russell, squalificato però dopo le verifiche tecniche, in quanto la sua monoposto fu trovata sottopeso. Oltre alla vittoria, passò di mano la piazza d’onore (Oscar Piastri, McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari) si trovò issato sul podio. Quale sarà l’esito del 2025? Per scoprirlo, non bisognerà fare altro che seguire il GP del Belgio in TV.

GP BELGIO F1 – GUIDA TV8

Venerdì 25 luglio

Ore 16.30 F1, Qualifiche Sprint – Diretta tv in chiaro

Sabato 26 luglio

Ore 12.00 F1, Sprint – Diretta tv in chiaro

Ore 16.00 F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.

Domenica 27 luglio

Ore 18.00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP BELGIO F1 2025

TV IN CHIARO – È prevista la copertura in chiaro in diretta delle qualifiche sprint, della Sprint e delle qualifiche al GP. Viceversa, la gara non sarà visibile gratuitamente live. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in chiaro, ma in differita, il Gran Premio del Belgio.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta ogni sessione di Spa-Francorchamps. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda dovute a contemporaneità in palinsesto.

STREAMING – L’evento delle Ardenne potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Belgio, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP BELGIO F1 2025

VENERDI’ 25 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:30 F1, Prove Libere

Ore 16:30 F1, Qualifica Sprint

SABATO 26 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:00 F1, Sprint

Ore 16:00 F1, Qualifiche

DOMENICA 27 LUGLIO (ORARIO ITALIANO)

Ore 15:00 F1, Gara