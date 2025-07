Motocross, GP Cechia 2025: programma, orari, tv, streaming

Dopo una settima di riposo ricomincia l’entusiasmante Mondiale 2025 di Motocross. Questo fine settimana infatti si svolgerà il GP della Cechia, quattordicesimo atto della stagione pianficato nel fine settimana presso il circuito di Loket. Si tratta di un appuntamento molto importante, che lancia la competizione iridata verso una seconda parte di stagione sempre più avvincente.

Riepiloghiamo la situazione in ottica classifica. Nella classe MX2 è lotta serrata tra tre piloti: stiamo parlando di Simon Laengenfelder (KTM), al comando con 617 punti tallonato dal nostro Andrea Adamo (KTM), secondo a 570 davanti a Kay de Wolf (Husqvarna), virtualmente sul gradino più basso con 565.

Classifica cortissima anche nella classe regina, dove al momento è in testa Romain Febvre (Kawasaki), leader con 627 immediatamente inseguito da Lucas Coenen (KTM), secondo a quota 612. Più staccato invece Glenn Coldenhoff (Fantic), terzo con 449.

Il GP della Cechia sarà disponibile integralmente sulla piattaforma MXGP TV. Previste inoltre delle trasmissioni in diretta su Eurosport (palinsesto in via di definizione) e di Sky Sport (palinsesto in via di definizione). In streaming si potrà dunque seguire su Discovery+, NOW Tv, Sky Go e RAI Play. OA Sport vi offrirà invece la diretta LIVE delle due gare valide per la MX2. Di seguito il programma completo

CALENDARIO GP CECHIA MOTOCROSS 2025

Sabato 26 luglio

16:25 MX2 Qualifying Race

17:15 MXGP Qualifying Race

Domenica 27 luglio

13:10 Gara-1 MX2

14:10 Gara-2 MXGP

16:10 Gara-1 MX2

17:10 Gara-2 MXGP

PROGRAMMA GP CECHIA MOTOCROSS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: previste trasmissioni in diretta su Eurosport, Sky Sport (palinsesto in via definizione)

Diretta streaming: MXGP TV, Discovery+. NOW TV, Sky Go, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport (per le prove di MX2)