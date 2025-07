MXGP, Lucas Coenen piazza la doppietta in Finlandia e si porta a -15 da Febvre

Lucas Coenen completa l’opera, vince anche Gara-2 del Gran Premio di Finlandia, e centra la doppietta nella gara scandinava, tredicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2025. Sul tracciato Iitti-KymiRing il pilota belga della KTM ha preceduto il suo rivale nella corsa al titolo, il francese Romain Febvre (Kawasaki) per 8.8 secondi, mentre completa il podio l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) con un distacco di 24.1.

Quarta posizione per il belga Brent van Doninck (Honda) a 36.1, quinta per l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) a 46.8, mentre è sesto il belga Jago Geerts (Yamaha) a 51.2.

Settima posizione per il nostro Alberto Forato (Honda) a 1:01, quindi in ottava Andrea Bonacorsi (Fantic) a 1:03, mentre in nona troviamo l’olandese Brian Bogers (Fantic) a 1.04, con lo svizzero Jeremy Seewer (Ducati) a 1:05 che completa la top10. Chiude 12° Mattia Guadagnini (Ducati) a 1:44.

A questo punto la classifica generale della classe regina vede al comando ancora Romain Febvre con 627 punti ma Lucas Coenen si è portato a sole 15 lunghezze di distacco.