MXGP, Lucas Coenen vince gara-1 in Finlandia e si avvicina a Febvre nel Mondiale. Bonacorsi sul podio!

Lucas Coenen domina la scena sulla sabbia del KymiRing di Iitti e, dopo il netto successo nella Qualifying Race del sabato, vince per dispersione anche gara-1 della MXGP per il Gran Premio di Finlandia 2025, tredicesimo round stagionale del Mondiale Motocross. Il giovane fenomeno belga della KTM punta adesso alla tripletta sul tracciato finnico e resta soprattutto pienamente in corsa per il titolo iridato al debutto assoluto nella classe regina.

Il rookie classe 2006 si è preso la prima posizione nel corso del giro inaugurale, conservandola poi fino alla bandiera a scacchi dopo aver seminato il resto del gruppo con un passo impressionante. Lucas Coenen ha preceduto le Fantic dell’olandese Glenn Coldenhoff (autore dell’holeshot in partenza) e dell’italiano Andrea Bonacorsi, protagonista di una delle manche migliori della carriera in MXGP.

Il 22enne bergamasco bissa dunque la terza posizione della Qualifying Race, a conferma del suo ottimo feeling con il fondo sabbioso del KymiRing, togliendosi la soddisfazione di battere la Yamaha del neerlandese Calvin Vlaanderen (4°) e soprattutto la Kawasaki del francese Romain Febvre, autore di una buona rimonta fino al quinto posto dopo una partenza complicata. Italia che può sorridere anche per la settima piazza di Alberto Forato sulla Honda, mentre Mattia Guadagnini non è andato oltre un 13° posto con la Ducati.

Con questo risultato, al termine di gara-1 in Finlandia, Febvre resta leader del campionato con un vantaggio di 18 punti su Coenen, 168 su Coldenhoff e 200 su Fernandez. Settimo il migliore degli italiani Bonacorsi, a soli 7 punti dalla top5 assoluta.

CLASSIFICA GARA-1 GP FINLANDIA MXGP 2025

1 96 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:16.114 0.000 52.364 25

2 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:29.993 13.879 52.023 22

3 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:36.967 20.853 51.853 20

4 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:50.293 34.179 51.532 18

5 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:59.567 43.453 51.310 16

6 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC Honda 35:59.814 43.700 51.304 15

7 303 FORATO, Alberto ITA FMI TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 36:17.438 1:01.324 50.889 14

8 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:26.473 1:10.359 50.679 13

9 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB JM Honda Racing Honda 36:35.658 1:19.544 50.467 12

10 24 HORGMO, Kevin NOR FFM TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 36:40.298 1:24.184 50.360 11

11 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOAruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 36:44.540 1:28.426 50.264 10

12 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 36:53.441 1:37.327 50.061 9

13 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Aruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 35:17.093 -1 Lap 49.585 8

14 811 STERRY, Adam GBR ACU Chambers KTM Racing KTM 35:32.585 15.492 49.225 7

15 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:40.517 23.424 49.042 6

16 226 KOCH, Tom GER DMSB MRT Racing Team Beta Beta 36:07.500 50.407 48.432 5

17 610 PUMPURS, Mairis LAT LAMSF Husqvarna 37:04.621 1:47.528 47.188 4

18 29 NISSINEN, Pekka FIN SML GASGAS 36:21.916 -2 Laps 45.439 3

19 40 KANGASNIEMI, Kasper FIN SML KTM 36:25.083 3.167 45.373 2

20 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 20:42.266 -15 Laps 18.779 1

21 248 VARJONEN, Miro FIN SML KTM 7:47.857 -17 Laps 24.931 0