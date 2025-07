MX2: Andrea Adamo rosicchia punti in Finlandia. Il Mondiale è vivo più che mai

Un weekend di fondamentale per Andrea Adamo. Il pilota siciliano ha conquistato due piazzamenti sul podio in occasione del GP della Finlandia, dodicesimo atto del Mondiale 2025 di motocross, specialità MX2, andato in scena presso il circuito di Iitti-KymiRing.

Nello specifico il centauro in forza alla KTM ha conquistato il posto d’onore in gara-1, piazzandosi alle spalle di un davvero scatenato Kay de Wolf e davanti a Thibault Benistant. In gara-2 invece il nostro portacolori si è accomodato sul gradino più basso del podio, cedendo il passo ancora una volta a de Wolf oltre che a Sacha Coenen. È rimasto invece attardato l’attuale leader della classifica piloti Simon Laengenfelder, il quale si è dovuto accontentare solo della quinta e della sesta piazza, consentendo agli avversari di accorciare.

Sì perché quando mancano solo sette GP alla fine della stagione, il tedesco guida le operazioni con 613 punti, appena quarantatré lunghezze in più rispetto ad Adamo, secondo con 570 precedendo de Wolf, terzo a 565.

Ci appresteremo a vivere dunque una seconda parte di stagione a dir poco esaltante, dove la missione sarà soltanto una: non perdere punti. Da questo momento in poi, i tre di testa non dovranno davvero piacere sbagliare nulla. Anche un solo, banale, a prima vista impercettibile errore, potrebbe rivelarsi letale. Ma Andrea Adamo sa come si fa. Il sogno continua.