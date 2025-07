Lorenzo Sonego: “Shelton è stato più bravo nei momenti importanti, ma il bilancio è positivo”

Lorenzo Sonego non riesce a superare l’ostacolo Ben Shelton e si ferma agli ottavi di finale nel torneo di Wimbledon 2025, dopo aver ottenuto tre vittorie importanti sull’erba londinese tra cui l’ultima al match tie-break del quinto set con Brandon Nakashima. Il torinese viene dunque eliminato dal giovane americano per il terzo Slam consecutivo in stagione, dopo la sconfitta ai quarti dell’Open d’Australia e al primo turno del Roland Garros.

“Il bilancio è positivo. Ho messo in campo tutto quello che avevo, mi sono goduto ogni partita e mi sono divertito. Torno a casa contento di quel che ho fatto, consapevole del livello che posso esprimere e di quello che devo continuare a fare“, dichiara l’azzurro dopo aver perso con il punteggio di 3-6 6-1 7-6 7-5 al termine di oltre 3 ore di gioco.

“È stata una buona partita, una bella lotta girata su pochi punti. L’avevamo preparata bene, soprattutto in risposta rispetto alle altre volte. Stavo più lontano e quello mi ha portato a rispondere più frequentemente e a dargli meno punti di riferimento sul servizio. Sono partito bene anche nel secondo set, sulle palle break è stato più bravo lui, e da quel momento la partita è un po’ cambiata. In un match ci può stare qualche game non giocato alla perfezione. Dal terzo set è iniziata una lotta, ci sono state tante occasioni da una parte e dall’altra e lui è stato più bravo lui nei momenti importanti“, racconta Sonego (fonte: SuperTennis).

Sulle caratteristiche di Ben Shelton, un avversario che ha ormai imparato a conoscere fin troppo bene: “Shelton ti mette pressione e ti fa giocar male. Ha delle accelerazioni improvvise e dei cambi di rotazione, inoltre gioca bene al volo e a volte te lo ritrovi a rete all’improvviso. Ha anche una buona risposta e avendo un servizio così può permettersi anche di prendere dei rischi in risposta“.