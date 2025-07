Sinner favorito da un evento rarissimo: solo 3 giocatori nella storia si erano ritirati avanti 2 set a 0 in uno Slam

I problemi fisici e gli infortuni fanno parte del gioco nel tennis, anche a partita in corso ed in situazioni di punteggio estremamente delicate. Certo, ci sono casi più eclatanti di altri e quanto accaduto ieri sera sul Centre Court di Wimbledon nell’ottavo di finale del torneo di singolare maschile tra il numero uno al mondo Jannik Sinner ed il bulgaro Grigor Dimitrov è uno di questi.

L’azzurro, in grande difficoltà sin dalle battute iniziali per un fastidio al gomito destro (dopo una caduta nel primo game del match) e soprattutto per la qualità di gioco evidenziata dal suo avversario, ha usufruito del ritiro di Dimitrov per un grave infortunio al pettorale subito dopo aver messo a segno l’ace che lo ha portato sul 2-2 nel terzo set.

Sinner, che aveva perso i primi due set 6-3 7-5, è stato favorito dunque da un evento rarissimo con pochissimi precedenti nella storia a livello Slam. Prima di Dimitrov, nell’era Open (dal 1968 in poi), solamente 3 giocatori si erano infatti ritirati mentre si trovavano avanti 2 set a 0 in un Major: Mike Belkin (6-4 7-5 0-3) contro Georges Goven al Roland Garros 1969, Paul-Henri Mathieu (7-6 6-4 6-6) contro Fernando Verdasco agli Australian Open 2007 e Steve Darcis (7-6 6-3 4-5) contro Florent Serra agli Australian Open 2012.