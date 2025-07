Jannik Sinner spiega: “Con il tetto chiuso mi stavo sentendo un po’ meglio, ma Dimitrov meritava di vincere”

Jannik Sinner ha superato gli ottavi di finale a Wimbledon 2025 nel peggior modo possibile, usufruendo del ritiro di Grigor Dimitrov (grave infortunio al pettorale) dopo aver perso i due set per 6-3 7-5 e dovendo inoltre fare i conti anche con un fastidio al gomito destro che rischia di condizionare negativamente il prosieguo del suo cammino sui prati londinesi dell’All England Club.

Il numero uno del mondo, intervistato da Sky Sport in tarda serata, ha raccontato l’andamento della partita fino al ko del bulgaro sul 2-2 nel terzo set: “Lui ha giocato in maniera incredibile per un set e mezzo, poi mi ha lasciato qualche chance ed io ho fatto il break. Poi quando ho servito io sul 5-5 ha giocato di nuovo un game buonissimo. Poi dopo quello che è successo è successo, il tennis purtroppo è talmente imprevedibile…“.

“Io lo conosco molto bene e so quanto lui stia lavorando per essere in questo stato di forma. Tutte le persone che ha intorno vogliono lo stato di forma che ha fatto vedere oggi, ma purtroppo finire la partita così è difficile“, ha aggiunto l’altoatesino a proposito di Dimitrov, costretto a lasciare il quinto Slam consecutivo per ritiro.

“Io ho fatto un po’ di fatica a tirare il dritto e soprattutto il servizio. Ho provato a trovare una soluzione man mano che andava avanti la partita, poi le condizioni cambiavano. Con il tetto chiuso nel terzo set mi sono sentito un po’ meglio, però poteva succedere qualsiasi cosa. Mi poteva strappare il servizio già nel primo game, poi abbiamo giocato entrambi bene nei primi quattro giochi ed è successo quello che è successo. Lui ha giocato molto bene e fino a quel punto lì meritava di vincere“, il commento di un Sinner sempre sportivo e onesto in queste circostanze.