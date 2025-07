Shelton ancora fatale per Lorenzo Sonego: l’azzurro saluta Wimbledon dopo un gran torneo

Per il terzo Slam consecutivo Ben Shelton è ancora fatale per Lorenzo Sonego. Dopo le sconfitte agli Australian Open e al Roland Garros, arriva anche quella negli ottavi di Wimbledon, con il piemontese che si è arreso in quattro set con il punteggio di 3-6 6-1 7-6 7-5 dopo tre ore e cinque minuti di gioco. Per Shelton potrebbe esserci una nuova sfida con un tennista italiano, visto che affronterà il vincente del match tra Jannik Sinenr e Grigor Dimitrov.

Shelton ha chiuso il match con il 74% dei punti vinti con la prima, entrata il 62% delle volte, ed il 62% con la seconda. Numeri simili con la prima per l’italiano che però ha concesso maggiormente con la seconda, con cui ha vinto solamente il 47% dei punti. Per Shelton 47 vincenti contro i 29 dell’azzurro.

Ottimo avvio di partita da parte di Sonego, che tiene bene i primi turni di servizio e poi nel quarto game si procura anche una palla break. Il piemontese la sfrutta subito, con Shelton che viene tradito dal dritto. Si arriva velocemente verso la fine del set e ad un nono game tiratissimo. Sonego manca due set point, ma deve anche difendere due palle del controbreak, annullando la prima con un ace e la seconda con uno splendido dritto lungolinea. Alla fine al terzo set point Sonego riesce a trovare il passante di rovescio e chiude sul 6-3.

Sonego comincia bene nel secondo set e ha due palle break nel terzo gioco. Shelton, però, è bravissimo in entrambe le occasioni e salva un delicatissimo turno di servizio. Nel game successivo arriva il break da parte dell’americano, complice anche il doppio fallo del piemontese. Un set da dimenticare per l’azzurro, che perde ancora il servizio nel sesto game, con Shelton che scappa via definitivamente e si prende il set per 6-1.

Nelle prime fasi del terzo set si segue l’andamento dei turni di servizio. Nel settimo game un doppio fallo dell’azzurro porta Shelton ad avere due palle break e l’americano sfrutta subito la prima con un bel passante. La reazione dell’azzurro non si fa attendere e arriva l’immediato controbreak da parte di Sonego, autore di due punti eccezionali per costruirsi il break. Il set scivola così al tie-break, che viene giocato in maniera perfetta da Shelton, che se lo prende per 7-1, portandosi avanti nel match.

Nel quarto set c’è ancora grande equilibrio e si arriva nel quinto game con Sonego che si procura una palla break, ma Shelton è bravissimo a rete e riesce ad annullarla con una bella volée. Si arriva poi alle battute finali e sembra un set pronto a scivolare anche questo al tie-break, ma nel dodicesimo game Shelton è bravissimo nei primi due punti e si porta sullo 0-30 e poi sul 15-40. Basta il primo match point all’americano, con Sonego che sbaglia di dritto. Shelton chiude 7-5 e si qualifica per i quarti di finale.