Classifica Tour de France 2025, ventesima tappa: Pogacar festeggia il poker, Vingegaard oltre i 4′

La ventesima tappa del Tour de France era stata disegnata per una fuga da lontano, con un profilo altimetrico particolarmente mosso che strizzava l’occhio agli attaccanti. Gli uomini di classifica non erano direttamente interessanti da questa frazione disputata sotto la pioggia e non è cambiato nulla nelle posizioni di vertice alla vigilia della frazione conclusiva di questa edizione della Grande Boucle, ormai il podio della corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo è delineata.

Lo sloveno Tadej Pogacar indossa la maglia gialla con un vantaggio di oltre quattro minuti nei confronti del danese Jonas Vingegaard e domani festeggerà la sua quarta apoteosi al Tour de France. Il capitano della UAE Emirates XRG replicherà il trionfo di dodici mesi fa, sempre davanti al suo storico rivali con cui si è spartito le gioie nell’ultimo lusro. Sul gradino più basso del podio salirà il giovane tedesco Florian Lipowitz, dato che ha un margine ormai rassicurante nei confronti del britannico Oscar Onley.

Di seguito la classifica generale del Tour de France 2025 al termine della ventesima tappa. Domani (domenica 27 luglio) andrà in scena la ventunesima e ultima frazione: 132 km da Mantes-la-Ville a Parigi, confermato il consueto traguardo sui Campi Elisi ma prima bisognerà affrontare lo strappo di Montmartre per tre volte e dunque potrebbe non materializzarsi il consueto arrivo in volata.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2025 (al termine della ventesima tappa)

1 Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 52″ 73:55:14

2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 34″ 4:24

3 Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 11:03

4 Onley Oscar Team Picnic PostNL 4″ 12:12

5 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 17:12

6 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 20:08

7 Vauquelin Kévin Arkéa – B&B Hotels 22:29

8 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 25:30

9 Healy Ben EF Education – EasyPost 20″ 27:59

10 Jegat Jordan Team TotalEnergies 32:27