Tour de France 2025: Kaden Groves stupisce tutti in fuga. Quarto posto per Velasco

L’uomo che non ti aspetti. In una giornata da attaccanti a vincere è un velocista, andando in fuga. Kaden Groves stupisce tutti nella ventesima tappa del Tour de France 2025: pioggia ed altissime velocità a portare i corridori sul traguardo di Pontarlier, l’australiano è riuscito ad anticipare i rivali e portarsi a casa la prima vittoria della carriera alla Grande Boucle. Tripletta per l’Alpecin-Deceuninck, dopo Philipsen e van der Poel, tris nei Grandi Giri anche per l’australiano.

Tutti sapevano che oggi sarebbe andata via la fuga e i primi 50 chilometri sono stati percorsi a velocità folli. Scatti a ripetizione, gruppo spezzato in più occasioni. Alla fine sono andati in attacco in tredici: Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG), Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike), Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels), Matteo Trentin ( Tudor Pro Cycling Team), Ivan Romeo (Movistar Team), Frank van den Broek (Team Picnic PostNL), Jordan Jegat ( Team TotalEnergies), Jake Stewart (Israel – Premier Tech), Simone Velasco (XDS Astana Team), Romain Gregoire (Groupama – FDJ), Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck), Harry Sweeny (EF Education – EasyPost) e Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step).

Il gruppo, non preoccupato in chiave classifica generale, ha lasciato andar via gli attaccanti a giocarsi la vittoria. A provare ad anticipare i tempi è stato Sweeny, raggiunto però in vista della Côte de Longeville dai rivali. Tra tatticismi (staccati Jorgenson e Wellens) e una clamorosa caduta in discesa di Romeo a sfruttare la situazione è stato Kaden Groves che si è lanciato in solitaria verso il traguardo.

Irraggiungibile l’australiano che sul finale ha disputato una cronometro individuale. Secondo posto per van den Broek, terzo Eenkhoorn, quarto, con molti rimpianti Simone Velasco. Undicesimo Trentin.

In tranquillità il plotone Maglia Gialla, con Tadej Pogacar ad una giornata dal quarto trionfo in Francia.