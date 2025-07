Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: capolavoro di Groves, che peccato per Velasco

PAGELLE VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Kaden Groves, voto 10: velocista? Uomo da classiche. Nelle ultime stagioni stava iniziando la trasformazione l’australiano dell’Alpecin-Deceuninck, che l’ha completata proprio oggi, sul traguardo di Pontarlier. La gamba è spaventosa, poi gioca d’astuzia e sfrutta anche la fortuna: tutti fattori determinanti per giungere all’arrivo in solitaria. Che capolavoro quello odierno: vittoria di tappa in tutti i Grandi Giri per lui.

Frank van den Broek, voto 6: si mette a discutere con Stewart e lascia andare Groves, poi lo rivede dopo il traguardo. Errore gravissimo, si sarebbe potuto giocare la vittoria, invece arriva secondo.

Simone Velasco, voto 7,5: trova la fuga giusta e si mette in mostra con un’eccellente condizione. L’ex campione italiano viene frenato purtroppo dalla caduta di Romeo, che lo mette fuorigioco per la vittoria. Si aggiudica la volata dei battuti chiudendo quarto.

Wellens e Jorgenson, voto 5: si annullano a vicenda a causa della rivalità UAE-Visma. Sarebbero stati i favoriti per la vittoria.

Matteo Trentin, voto 6: di tappe simili al Tour ne ha vinte due, andando in fuga. Gli anni passano e la condizione non è più quella degli anni migliori. Termina undicesimo.

Jordan Jegat, voto 8: colpaccio all’ultima tappa per il transalpino che centra la fuga giusta, guadagna minuti sul gruppo e scalza O’Connor dalla top-10 in classifica generale.