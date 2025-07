LIVE Darderi-Taberner, ATP Umago 2025 in DIRETTA: l’italiano sogna il secondo titolo consecutivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’atto conclusivo del torneo ATP 250 di Umago (CRO) che vede di fronte l’azzurro Luciano DARDERI e il terraiolo iberico Carlos Taberner.

L’italo-argentino si è assicurato già un ottimo bottino tra il torneo di Bastad e quello di Plava Laguna a cavallo della scorsa e della settimana in corso. Grazie ai 400 punti conquistati Darderi ha avvicinato notevolmente il best ranking di numero 32 del mondo. Inoltre, ha avuto modo di tornare numero 4 d’Italia, visto che ha superato Sonego e Arnaldi e adesso ha davanti solo Sinner, Musetti e Cobolli. Sarebbe il 4° tutolo della carriera, tutti sulla terra in tornei ATP 250: non male!

Vincendo il secondo titolo consecutivo Darderi si isserebbe al numero 35 del mondo provvisoriamente, lui che giocherà a Toronto contro un qualificato nella giornata di martedì. Di fronte c’è il numero 111 del mondo, che era entrato per il rotto della cuffia nel tabellone principale del torneo croato e che si ritrova a giocare la prima finale a livello ATP. Terraiolo e giustiziere del n.1 del seeding Cerundolo, sulla carta non dispone delle armi per tenere testa al ‘toro’ azzurro, che è stra-favorito dalle quote.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della finale dell’ATP 250 di Umago (CRO), località a due passi da Trieste, tra Luciano DARDERI e Carlos Taberner. Si gioca dalle 20:00, vi aspettiamo!