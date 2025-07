LIVE Darderi-Carabelli, ATP Umag 2025 in DIRETTA: l’azzurro insegue una nuova finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP 250 di Umago 2025 che vede coinvolto ancora Luciano DARDERI opposto all’argentino Camilo Ugo Carabelli per la seconda finale consecutiva.

Sono già 350 i punti conquistati sall’italo-argentino nelle due settimane di terra battuta prima dello swing nord-americano, con questo importante bottino Darderi a avuto modo di issarsi provvisoriamente in 42esima posizione virtuale. Vincendo oggi in un colpo solo scavalcherebbe due giocatori italiani, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, issandosi al 36° posto live.

Ci sono una marea di precedenti nel circuito cadetto tra i due, ma si tratta incredibilmente solo del primo confronto diretto tra i due nel circuito maggiore. Guida l’azzurro per 4-3, e incredibilmente si sono giocati tutti sulla terra battuta. Insomma, non ci sono dubbi: assisteremo a una battaglia. Per la verità Darderi avrebbe vinto in due parziali netti tutti e tre gli ultimi confronti, ma oggi ci si gioca l’ultimo atto in Croazia!

Si gioca dalle 18:30