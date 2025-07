Luciano Darderi prosegue la scalata nel ranking ATP: possibile doppio sorpasso su Arnaldi e Sonego!

Prosegue la cavalcata vincente di Luciano Darderi. L’italo-argentino ha sconfitto in rimonta nei quarti di finale dell’ATP250 di Umago (Croazia) il giovane croato Dino Prizmic, col punteggio di 1-6 6-2 6-3, conquistando la sua settima vittoria di fila (10 nelle ultime 11).

Darderi va a caccia della quarta finale nel massimo circuito internazionale e nel penultimo atto affronterà l’argentino Ugo Carabelli, volendo dar seguito al proprio cammino. Un risultato che ha delle conseguenze in classifica dal momento che Luciano è salito a quota 1264 punti (n.42 virtuale del ranking).

Nell’eventualità di un successo contro Carabelli, il salto in avanti sarebbe notevole. Darderi, infatti, si porterebbe a 1329 punti, avendo la possibilità di effettuare un doppio sorpasso ai danni di Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Il piemontese, eliminato proprio da Arnaldi a Washington, verrebbe sopravanzato dal giocatore di origine sudamericane, mentre è da vedere cosa farà il ligure sul cemento americano.

Non resta quindi che attendere come si intrecceranno i percorsi, con Luciano però che punta al terzo titolo ATP di questo 2025 fruttuoso per lui. Di seguito i vari scenari della classifica dell’italo-argentino:

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking lunedì 21 luglio: 1189 punti, 46° posto.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1264 punti, 42° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1329 punti, 36° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1414 punti, 35° posto virtuale.