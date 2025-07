Tabellone Masters 1000 Toronto: Musetti dalla parte di Zverev e Rune, Cobolli con Fritz

È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Toronto, che andrà in scena sul cemento della località canadese dal 27 luglio al 7 agosto. All’evento hanno rinunciato Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jack Draper, giusto per citare i forfait più importanti che hanno colpito questo evento, antipasto del Masters 1000 di Cincinnati e degli US Open, ultimo Slam della stagione

Lorenzo Musetti (numero 3) tornerà in campo dopo essere stato eliminato dal britannico Cameron Norrie all’esordio nel torneo ATP 500 di Washington. Il toscano partirà direttamente al secondo turno, dove dovrà vedersela contro il vincente del confronto tra il cinese Juncheng Shang e un qualificato, con vista poi su un terzo turno con lo statunitense Alex Michelsen, favorito con il francese Gael Monfils o un qualificato. A seguire attenzione al ceco Tomas Machac e al canadese Denis Shapovalov, mentre in un ipotetico quarto di finale potrebbe fronteggiare il russo Karen Khachanov, il francese Ugo Humbert o il norvegese Casper Ruud.

Sulla carta il cammino non è impossibile se l’azzurro fosse in una buona condizione firma, poi chiaramente l’asticella si complicherebbe in vista di un’eventuale semifinale, perché nella metà della parte alta del tabellone spiccano il tedesco Alexander Zverev (numero 1 del seeding) e il danese Holger Rune: sulla strada del teutonico potrebbe anche esserci Matteo Arnaldi al terzo turno (ma l’azzurro dovrà superarsi contro il brasiliano Joao Fonseca dopo un bye) e poi l’argentino Francisco Cerundolo; il danese dovrà stare attento al francese Giovanni Mpetshi Perricard e al russo Daniil Medvedev, che tra l’altro potrebbe affrontare Luciano Darderi al secondo turno (l’italiano esordirà con un qualificato).

Nella parte bassa del tabellone sono presenti Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego: il numero 17 del mondo esordirà al secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech o il canadese Alexis Galarneau, poi attenzione a un potenziale terzo turno contro il canadese Felix Auger-Aliassime e a un eventuale ottavo contro lo statunitense Ben Shelton; Bellucci debutterà contro il francese Hugo Gaston, poi subito un ostacolo molto difficile come il russo Andrey Rublev (numero 6 del tabellone) per meritarsi un potenziale terzo turno contro Sonego, atteso dal cinese Bu Yunchaokete o dal ceco Vit Kopriva dopo aver beneficiato di un bye.

Nella parte bassa del tabellone spiccano gli statunitense Frances Tiafoe e Taylor Fritz, ma anche il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano Alex de Minaur, il francese Arthur Fils, i cechi Jakub Mensik e Jiri Lehecka.

TABELLONE MASTERS 1000 TORONTO

Alexander Zverev BYE

Adam Walton vs Benjamin Bonzi

Joao Fonseca vs Qualificato

Matteo Arnaldi vs BYE

Tallon Griekspoor BYE

Tomas Martin Etcheverry vs Qualificato

Jaume Munar vs Qualificato

Francisco Cerundolo BYE

Daniil Medvedev BYE

Luciano Darderi vs Qualificato

Nicolas Arseneault vs Laslo Djere

Alexei Popyrin BYE

Alexandre Muller BYE

Miomir Kecmanovic vs Quentin Halys

Giovanni Mpetshi Perricard vs Qualificato

Holger Rune BYE

—

Lorenzo Musetti BYE

Juncheng Shang vs Qualificato

Gael Monfils vs Qualificato

Alex Michelsen BYE

Denis Shapovalov BYE

Learner Tien vs Qualificato

Sebastian Ofner vs Reilly Opelka

Tomas Machac BYE

Karen Khachanov BYE

Jacob Fearnley vs Qualificato

Zizou Bergs vs Qualificato

Ugo Humbert BYE

Nuno Borges BYE

Vasek Pospisil vs Qualificato

Roman Safiullin vs Qualificato

Casper Ruud BYE

———

Frances Tiafoe BYE

Daniel Altmaier vs Qualificato

Aleksandar Vukic vs Pedro Martinez Portero

Cameron Norrie BYE

Stefanos Tsitsipas BYE

Christopher O’Connell vs Qualificato

Francisco Comesana vs Damir Dzumhur

Alex de Minaur BYE

Flavio Cobolli BYE

Arthur Rinderknech vs Alexis Galarneau

Fabian Marozsan vs Hugo Dellien

Felix Auger-Aliassime BYE

Brandon Nakashima BYE

Ethan Quinn vs Yoshihito Nishioka

Marcos Giron vs Qualificato

Ben Shelton BYE

—

Andrey Rublev BYE

Mattia Bellucci vs Hugo Gaston

Vit Kopriva vs Bu Yunchaokete

Lorenzo Sonego BYE

Alejandro Davidovich Fokina BYE

Corentin Moutet vs Jenson Brooksby

Aleksandar Kovacevic vs Qualificato

Jakub Mensik BYE

Arthur Fils BYE

Liam Draxl vs Pablo Carreno Busta

Mackenzie McDonald vs David Goffin

Jiri Lehecka BYE

Gabriel Diallo BYE

Borna Coric vs Matteo Gigante

Roberto Carballes Baena vs Camilo Ugo Carabelli

Taylor Fritz BYE