ATP Toronto 2025, il tabellone di Lorenzo Musetti. I possibili avversari turno per turno

Il sorteggio dell’Open del Canada 2025 si è rivelato tutto sommato abbastanza favorevole sulla carta per Lorenzo Musetti, accreditato della terza testa di serie in seguito ai forfait dei vari Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jack Draper. L’azzurro, numero 7 del ranking mondiale ma virtualmente già fuori dalla top8 in base ai risultati di questa settimana, sarà chiamato ad un buon torneo sul cemento di Toronto per continuare ad inseguire l’obiettivo della qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Il carrarino classe 2002, esentato dal primo turno grazie ad un bye per il suo status di n.3 del seeding, entrerà in gioco direttamente dai trentaduesimi di finale contro il cinese Juncheng Shang o un giocatore proveniente dalle qualificazioni. In caso di vittoria, Musetti incrocerebbe poi ai sedicesimi uno tra il giovane emergente americano Alex Michelsen, il veterano francese Gael Monfils ed un qualificato.

Il percorso del semifinalista del Roland Garros 2025 potrebbe complicarsi poi dagli ottavi con una probabile sfida al ceco Tomas Machac o al padrone di casa canadese Denis Shapovalov, mentre eventualmente ai quarti l’avversario più temibile sarebbe forse il russo Karen Khachanov (n.11 del seeding) considerando le caratteristiche da terraiolo del norvegese Casper Ruud (testa di serie n.8). In semifinale Musetti rischierebbe poi di entrare in rotta di collisione con il n.1 del tabellone Alexander Zverev o con il quotato danese Holger Rune.

Di seguito i possibili avversari turno per turno di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Toronto 2025.

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI LORENZO MUSETTI

Primo turno – Bye

Secondo turno – Juncheng Shang (CHN), qualificato

Terzo turno – Alex Michelsen (USA) [26], Gael Monfils (FRA), qualificato

Ottavi di finale – Nomi principali: Denis Shapovalov (CAN) [22], Tomas Machac (CZE) [16]

Quarti di finale – Nomi principali: Karen Khachanov [11], Ugo Humbert (FRA) [17], Casper Ruud (NOR) [8]

Semifinali – Nomi principali: Alexander Zverev (GER) [1], Joao Fonseca (BRA), Francisco Cerundolo (ARG) [14], Daniil Medvedev [10], Alexei Popyrin (AUS) [18] Holger Rune (DEN) [8]

Finale – Nomi principali: Frances Tiafoe (USA) [7], Alex de Minaur (AUS) [9], Ben Shelton (USA) [4], Andrey Rublev [6], Jakub Mensik (CZE) [12], Taylor Fritz (USA) [2]