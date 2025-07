Ranking ATP (28 luglio 2025): Jannik Sinner, 60 settimane da numero 1. Balzo Darderi, sale ancora Cobolli

Jannik Sinner festeggia la sua settimana numero 60 da leader del ranking ATP. A tanto, infatti, ammonta il suo periodo da primo della classifica mondiale, e il prossimo obiettivo in senso assoluto sono le 72 settimane di Stefan Edberg e, in fatto di consecutività, le 75 (sulle totali 80) di Lleyton Hewitt.

Sinner, però, non giocherà questa settimana a Toronto, così come non lo farà Carlos Alcaraz: un fatto che ridurrà leggermente il margine di vantaggio del classe 2001 di Sesto Pusteria, anche se le vere cambiali restano altre due: Cincinnati e US Open, dove potrà quasi inevitabilmente esserci l’avvicinamento del murciano.

Prime posizioni invariate, in sostanza, ma quel che cambia è ciò che accade nella seconda metà della top 10. Ne esce Andrey Rublev per far posto ad Alex de Minaur: l’australiano è vittorioso a Washington nella finale thriller, con tre match point salvati, sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che ad ogni modo sale al numero 19. Scende di tre posti, a causa dei punti persi dalla finale di Umago di un anno fa, Lorenzo Musetti, che resta nei 10 per 85 punti. Maggiori scalate della settimana in top 100: Carlos Taberner (Spagna, +24, 84), Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi, +16, 87), Corentin Moutet (Francia, +13, 46).

RANKING ATP (TOP 10)

Lunedì 28 luglio

1. Jannik Sinner 12030

2. Carlos Alcaraz 8600

3. Alexander Zverev 6030

4. Taylor Fritz 5135

5. Jack Draper 4650

6. Novak Djokovic 4130

7. Ben Shelton 3520 (+1)

8. Alex de Minaur 3335 (+5)

9. Holger Rune 3250

10. Lorenzo Musetti 3195 (-3)

Trattati i discorsi Sinner e Musetti, va rimarcata l’ulteriore salita di Flavio Cobolli, che diventa ora numero 17 della classifica mondiale e non ha nemmeno così tanto da difendere nei prossimi mesi, il che può aiutarlo in ottica futura. Il vero balzo questa settimana è però di Luciano Darderi: dopo la vittoria a Umago sono 11 i posti guadagnati, con annessa top 40. Ora, però, non sarà a Toronto, quindi lo rivedremo a Cincinnati. La principale discesa è quella di Matteo Berrettini, che esce dai 50 poiché scade tutta la parte dei 250+250 guadagnati nella scorsa estate.

AZZURRI IN TOP-100

1. Jannik Sinner 12030

10. Lorenzo Musetti 3195 (-3)

17. Flavio Cobolli 2385 (+1)

35. Luciano Darderi 1414 (+11)

38. Lorenzo Sonego 1281 (-1)

41. Matteo Arnaldi 1265 (+3)

57. Matteo Berrettini 975 (-15)

72. Mattia Bellucci 871 (-9)

97. Luca Nardi 655 (-1)