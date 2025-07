LIVE Arnaldi-Fritz, ATP Washington 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’impresa contro il finalista degli US Open

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Arnaldi e Taylor Fritz, partita valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Washington 2025. Nella capitale degli Stati Uniti d’America il ligure cerca l’impresa contro il numero uno d’America nonché finalista degli US Open e delle Nitto ATP Finals.

Dopo la sconfitta all’esordio a Wimbledon Arnaldi è tornato in campo a Washington. Il cammino dell’azzurro è iniziato con una vittoria in rimonta su Daniel Altmaier (4-6, 6-2, 7-6) per poi avere la meglio di Lorenzo Sonego con un doppio 7-5. Per il ligure questo torneo è importante in vista del Canada Open, dove difende la semifinale raggiunta lo scorso anno.

A Washington Fritz dà inizio alla stagione sul cemento americano, dove avrà tanti punti da difendere per rimanere in top 5. Dopo la brillante semifinale raggiunta a Wimbledon, dov’è stato sconfitto in quattro set da Carlos Alcaraz, lo statunitense è tornato in campo con una netta vincente contro Aleksandar Vukic (6-3, 6-2).

L’incontro è il quarto in programma dalle 17.00 sul campo centrale dopo Medvedev-Wu, Raducanu-Osaka e Shelton-Diallo ma non inizierà prima delle 00.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Fritz con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!