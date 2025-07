LIVE Arnaldi-Sonego, ATP Washington 2025 in DIRETTA: il derby azzurro vale gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di secondo turno dell’ATP 500 di Washington DC, un derby azzurro tra il ligure Matteo ARNALDI e il piemontese Lorenzo SONEGO!

Si gioca per issarsi in ottavi di finale nella capitale degli Stati Uniti, che da 50 anni organizza uno dei tornei 500 più apprezzati dell’intero circuito. Per Arnaldi andare avanti nel District of Columbia avrrebbe un peso specifico enorme, visto che sta per accingersi a scontare la pesantissima cambiale da 400 punti ottenuta 12 mesi fa con la semifinale di Montreal, la prima in un Masters 1000!

Lorenzo Sonego vuole ritrovare la vittoria al di fuori dei tornei del Grand Slam, dove quest’anno ha faticato oltremodo. Dopo i quarti di Melbourne e il brillante ottavo di finale di Wimbledon, i risultati dell’azzurro nel circuito maggiore scarseggiano e infatti la classifica lo vede appena dentro la top 50. Sfida che vale anche un ipotetico sorpasso in classifica del ligure, visto che i due sono live distanziati di 45 punti.

Non ci sono precedenti, non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno, un derby azzurro tra compagni di Davis che vede di fronte Lorenzo SONEGO e Matteo ARNALDI: si gioca come 2° match dalle 17 dopo Svajda-Lehecka. Vi aspettiamo!