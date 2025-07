ATP Washington, Tiafoe raggiunge Cobolli negli ottavi. Arnaldi sfiderà Fritz, avanza Medvedev e Rublev ko

Definito il quadro dei qualificati agli ottavi di finale dell’ATP500 di Washington. Sul cemento americano saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi a tenere alto il vessillo italico. Il tennista romano si è imposto contro il giapponese Yoshihito Nishioka (n.89 del ranking) sullo score di 6-2 7-6 (3), mentre il ligure (n.44 del mondo) ha prevalso nel derby tricolore contro Lorenzo Sonego (n.37 ATP) sul punteggio di 7-5 7-5.

Ci saranno due americani sul cammino dei due azzurri. Cobolli se la vedrà contro Frances Tiafoe, mentre Arnaldi sarà opposto a Taylor Fritz. Due sfide, oggettivamente, molto complicate. Tiafoe (n.11 del mondo) ha sconfitto il connazionale Aleksandar Kovacevic (n.66 del ranking) col punteggio di 7-5 3-6 6-3, mentre il californiano (n.4 del ranking) ha piegato in due set l’australiano Aleksandar Vukic (n.105 del mondo) per 6-3 6-2.

Vittoria sofferta per Daniil Medvedev (n.14 del ranking) contro lo statunitense Reilly Opelka (n.74 ATP). Il moscovita è stato costretto a rimontare, venendo fuori alla distanza, sullo score di 3-6 7-5 6-1. Negli ottavi ci sarà l’incrocio contro il cinese Wu Yibing (n.243 del ranking), a segno a sorpresa contro l’australiano Alexei Popyrin (n.24 del mondo) per 7-5 5-7 6-3.

Uscita di scena, invece, per l’altro russo Andrey Rublev. Il n.10 del mondo è stato battuto dall’americano Learner Tien (n.67 del ranking) col punteggio di 7-5 6-2. Una vittoria significativa per il mancino statunitense che giocherà negli ottavi contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.26 ATP), a segno contro il connazionale Jaume Munar (n.50 del mondo) per 6-4 6-2.

Prosegue il cammino dell’australiano Alex de Minaur (n.13 del ranking), vittorioso contro il cinese Bu Yunchaokete (n.75 ATP) con lo score di 7-6 (2) 6-2. Negli ottavi l’aussie sfiderà il ceco Jiri Lehecka (n.25 del mondo), impostosi a fatica contro il padrone di casa, Zachary Svajda (n.153 ATP), per 6-4 6-7 (5) 6-3.