Volley, Italia qualificata alla Final Eight! Gli azzurri festeggiano in anticipo, ora lotta per il piazzamento

L’Italia si è matematicamente qualificata alla Final Eight della Nations League 2025 di volley maschile, che andrà in scena a Ningbo (Cina) dal 30 luglio al 3 agosto. Gli azzurri hanno festeggiato l’ammissione agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale itinerante con due giornate d’anticipo sul termine della fase preliminare, beneficiando di alcuni risultati favorevoli emerse in questo venerdì di riposo per gli azzurri.

Al momento i Campioni del Mondo occupano il secondo posto in classifica generale con otto successi (22 punti), alle spalle del Brasile (9 affermazioni, 26 punti) e davanti a Francia, Polonia, Giappone (7 successi, 20 punti). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi saranno sicuramente tra le migliori sette della graduatoria anche perdendo con un doppio 3-0 contro Slovenia e Olanda nelle due partite previste nel weekend a Lubiana.

Cuba (sesta con 6 vittorie, 19 punti) e Ucraina (settima, 6 successi e 18 punti) devono disputare una sola partita e non possono operare il sorpasso, gli USA (noni con sei affermazioni e 16 punti) potrebbero riuscirci soltanto vincendo gli ultimi due incontri per 3-0. Ricordiamo che le prime sette formazioni della graduatoria si qualificheranno alla Final Eight insieme alla Cina padrona di casa, ammessa di diritto anche se sta lottando per non retrocedere.

Simone Giannelli e compagni dovranno dare il massimo nei due prossimi incontri per ottenere un piazzamento favorevole e godere di un tabellone sulla carta più favorevole alle Final Eight, appuntamento che precederà di qualche settimana i Mondiali nelle Filippine previsti nel mese di settembre.