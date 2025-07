Volley, l’Italia fa e disfa contro l’Ucraina: vittoria al tie-break in Nations League e Final Eight ipotecate

L’Italia ha sconfitto l’Ucraina per 3-2 (25-15; 25-20; 16-25; 23-25; 15-10) e ha infilato l’ottava vittoria su dieci partite disputate nella Nations League di volley maschile. I Campioni del Mondo hanno prevalso nei primi due set a Lubiana (Slovenia), ma hanno poi subito la rimonta e sono stati trascinati al tie-break, dove è di nuovo riemersa la caratura degli azzurri. La nostra Nazionale si è così issata provvisoriamente al secondo posto in classifica con all’attivo otto successi (22 punti), tra il Brasile (otto affermazioni, 23 punti) e la Polonia (sette sigilli, 20 punti), che hanno però disputato una partita in meno.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno nei fatti guadagnato la qualificazione alla Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante, anche se manca ancora la matematica certezza per l’accesso agli atti conclusivi del torneo, che si disputeranno tra un paio di settimane a Ningbo (Cina). L’Italia potrà ora usufruire di una giornata di pausa in terra balcanica e tornerà in campo sabato 19 luglio (ore 20.30) per fronteggiare la Slovenia padrona di casa, con il chiaro intento di prolungare la striscia di affermazioni e restare ai vertici della classifica generale.

Prestazione sopra le righe da parte dello schiacciatore Alessandro Michieletto (20 punti, 3 muri, 2 ace) affiancato di banda prima da Daniele Lavia (6) e poi da Luca Porro (4). L’opposto Kamil Rychlicki ha incominciato da titolare (8 punti), poi è subentrato Alessandro Bovolenta (7) sotto la regia di Simone Giannelli (6). Prova solida dei centrali Simone Anzani (5) e Giovanni Gargiulo (5) con Fabio Balaso nel ruolo di libero. All’Ucraina non sono bastate le prove di Yanchuk (25), Tupchii (16) e Poluian (11).

LA CRONACA DI ITALIA-UCRAINA

L’Italia parte a spron battuto con un vincente e un pallonetto, poi un muro di Rychlicki e un primo tempo di Anzani (5-2). Michieletto e Lavia rumoreggiano in fase offensiva, poi Giannelli si fa sentire a muro (10-5) prima di un botta e risposta tra le due formazioni (19-15). A seguire una micidiale serie al servizio di Giannelli: ace, diagonale di Rychlicki, muro di Michieletto, primo tempo di Semeniuk, altro ace del palleggiatore e muro di Michieletto per chiudere i conti.

Il secondo parziale vive su un’intensa lotta punto a punto nella fase iniziale, dove a fare la differenza sono i muri di Lavia, le parallele di Michieletto e i primi tempi dei centrali (11-11). L’Italia fa il forcing e trova l’allungo: muro di Lavia, invasione ucraina, ace Michieletto, bordata di Rychlicki, primo tempo di Anzani e primo tempo di Anzani per il 16-11. Gli azzurri si issano sul 18-12, ma gli avversari non demordono e si riportano sotto con tre magie di Tupchii (18-16). Sul 21-19 è Michieletto a prendere l’iniziativa: parallela, diagonale e pipe per chiudere i conti di forza.

L’Ucraina reagisce brillantemente in avvio del terzo parziale e si issa sul +6 (8-2). De Giorgi reagisce inserendo Bottolo al poto di Lavia ma sono Yamchuk e Poluian a dettare legge aiutati anche da qualche errore di troppo degli azzurri (12-4). Gli azzurri escono dal campo, i gialloblu controllano la situazione e chiudono agevolmente.

L’Italia guadagna un break importante nelle battute iniziali del quarto set con un primo tempo di Gargiulo e un muro di Michieletto, ma Yanchuk replica con un vincente e un ace (9-9). Dopo un confronto acceso palla su palla, sono due sbavature di Michieletto e Rychlickia lanciare l’Ucraina (13-15) che poi allunga con l’ace di Yanchuk (18-15). Nel frattempo entrano Bovolenta e Porro, si arriva sul 21-23, Bovolenta sbaglia, i Campioni del Mondo annullano due set-point ma poi arriva l’errore di Porro al servizio e si va al tie-break.

Bovolenta apre il tie-break con una sassata, Poluian sbaglia il diagonale, Michieletto affonda il colpo con una bella parallela (3-1). Lo schiacciatore si carica la squadra sulle spalle (7-3), l’Ucraina è soltanto nelle mani di Tupchii e Yanchuk che però sono imprecisi (9-5). Il muro di Giannelli sancisce il 10-6, poi si prosegue punto a punto (13-10) e chiude una parallela di Porro.