Tabellone Mondiali pallanuoto 2025: gli accoppiamenti dai quarti alla finale. Gli incroci del Settebello

Al termine dei playoff si è delineato il tabellone dai quarti alla finale dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile: le migliori otto squadre del Paese si fronteggeranno a viso aperto nella fase a eliminazione diretta della rassegna iridata in corso di svolgimento a Singapore. Le vincitrici dei quattro raggruppamenti avevano già staccato il biglietto per i quarti di finale e oggi sono state raggiunte dalle compagini che hanno avuto la meglio nei crossover.

L’Italia ha prevalso nel gruppo A e ora se la dovrà vedere con la Grecia per meritarsi la semifinale da disputare contro chi avrà la meglio tra la Spagna (prima nel proprio girone) e l’insidioso Montenegro (dominatore contro il Canada nel primo dentro o fuori). Dall’altra parte, invece, la Serbia passata dai playoff contro il Giappone partirà con i favori del pronostico contro gli arrembanti USA, mentre la Croazia darà vita a una grande classica con l’Ungheria reduce dallo spareggio con la Romania.

Di seguito il tabellone, il calendario, il programma dettagliato, gli orari dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile fino alla finale. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport per le partite dell’Italia.

TABELLONE MONDIALI PALLANUOTO 2025

QUARTI DI FINALE

Quarto di finale 1: Italia vs Vincente Grecia

Quarto di finale 2: Spagna vs Vincente Montenegro

Quarto di finale 3: USA vs Vincente Serbia

Quarto di finale 4: Croazia vs Vincente Ungheria

SEMIFINALI

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4

CALENDARIO MONDIALI PALLANUOTO 2025

Domenica 20 luglio, quarti di finale

10.00 Italia vs Grecia

11.35 Spagna vs Montenegro

13.30 USA vs Serbia

14.45 Croazia vs Ungheria

Martedì 22 luglio

11.35 Semifinale 1

15.35 Semifinale 2

Giovedì 24 luglio

11.35 Finale per il bronzo

15.35 Finale per l’oro

PROGRAMMA MONDIALI PALLANUOTO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.