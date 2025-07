Dove vedere in tv Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming

La terza ed ultima giornata della prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile emetterà gli ultimi verdetti: nel Girone A il Setterosa affronterà le padrone di casa di Singapore, attualmente fanalino di coda del raggruppamento.

Martedì 15 luglio, alle ore 13.10 italiane, nella sfida tra Italia e Singapore le azzurre andranno alla ricerca della vittoria che le porterebbe al secondo posto, piazzamento che consentirebbe loro di disputare da favorite gli ottavi di finale contro la terza del Girone B, ovvero la perdente di Cina-Paesi Bassi, per poi affrontare l’Ungheria, che ha vinto il Girone C, nei quarti di finale.

Il match Italia-Singapore dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile, in corso proprio a Singapore, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO ITALIA-SINGAPORE PALLANUOTO FEMMINILE

Martedì 15 luglio

13.10 Girone A: Italia-Singapore – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

