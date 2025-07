Pallanuoto femminile, secca sconfitta per l’Italia con l’Australia. Il Setterosa passerà dai playoff

Era una partita difficilissima che vedeva sicuramente il Setterosa sfavorito, visto che il confronto vedeva davanti la squadra vice campionessa olimpica in carica. L’Australia per ora è superiore all’Italia e lo dimostra nel secondo match del Girone A: risultato di 19-15 che dà il primo verdetto in chiave azzurra ai Mondiali di pallanuoto di Singapore. La squadra di Carlo Silipo infatti dovrà passare dai playoff: molto probabile il secondo posto nel raggruppamento, visto che resta da giocare solo l’ultima sfida con le padrone di casa.

Primo quarto che vede per due volte l’Italia in svantaggio, poi Meggiato e Ranalli portano addirittura le azzurre avanti, ma le australiane riescono a passare in vantaggio con Kearns. Il parziale si amplia nella seconda frazione: le oceaniche segnano spesso e volentieri in parità numerica, mentre l’unica azzurra che riesce a rispondere è Chiara Ranalli (spettacolare la sua prova da sei reti). A metà gara è 8-5.

Il Setterosa soffre, e non poco, in fase difensiva: lo schema palla al centro e sponda su Andrews è ripetuto in loop e porta sempre a segno le avversarie azzurre. Tante reti, ma le australiane aumentano ancora il margine portandosi sul +5 prima dell’ultimo quarto. Valanga di superiorità numerica nell’ultima frazione, il Setterosa prova a riavvicinarsi con un mini-parziale, ma non c’è nulla da fare, le oceaniche sono un gradino avanti, ma la rivoluzionata squadra tricolore punta a crescere con il prosieguo del torneo.

Australia-Italia 19-15

Australia: Palm , Bellesty 2, Fasala , Halligan 1, Green , Andrews A. 5, Andrews C. 3, Hearn , Williams 4, Kearns 3, Jackovich 1, Longman , Lambert , Mitchell . All. Bec Rippon

Italia: Condorelli , Leone 1, Cordovani , Gant , Cergol , Giustini 1, Bianconi 2, Bettini 2, Ranalli 6, Cocchiere 2, Gagliardi , Santapaola , Millo A. , Meggiato 1. All. Carlo Silipo

Arbitri: Gomez Pordomingo (ESP), Ohme (GER)

Note

Parziali: 4-3 4-2 6-4 5-6 Superiorità numeriche: Australia 8/12 + un rigore e Italia 8/14 + 2 rigori. Ammonito per proteste il tecnico Silipo a 4’04” del terzo tempo. Nell’Italia Santapaola sostituisce tra i pali Condorelli al minuto 5’28” del terzo tempo. Uscite per limite di falli nel quarto tempo Gant (I) a 1’46”, Green (A) a 1’11” e C. Andrews (A) a 3’47”. Per l’Italia in tribuna Di Maria.