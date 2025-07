Pallanuoto, il Settebello affronta l’esame Serbia: in palio il primato nel girone e l’accesso diretto ai quarti

Al cospetto dei più forti per misurare le proprie ambizioni in vista dei match che contano e provare ad ipotecare il primo importante obiettivo del torneo. Nell’incontro di cartello della seconda giornata del girone A dei campionati mondiali l’Italia affronta all’OCBC Center di Singapore , fischio d’inizio previsto domani alle ore 14:45 con diretta tv su Rai Sport + HD e Sky Sport 1, la Serbia.

In palio, molto ragionevolmente, una fetta molto consistente del primo posto in classifica, piazzamento che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale e la possibilità di avere due giorni in più per preparare nel migliore dei modi il debutto nella fase ad eliminazione diretta. Dal punto di vista della prestazione capitan Di Fulvio e compagni potranno ricevere importanti indicazioni sulla tenuta mentale e sulla capacità di affrontare le difficoltà proposte dalla partita in uno stress test che potrà indirizzare nel migliore dei modi il lavoro da svolgere in vista delle sfide decisive.

Il Settebello ha iniziato la rassegna iridata con il convincente successo, 17-5 il punteggio finale, sulla Romania. Gli azzurri hanno impiegato otto minuti per sciogliersi, rompere il ghiaccio e assumere il controllo delle operazioni. La squadra si è poi distesa con il trascorrere dei minuti e ha saputo offrire un saggio delle notevoli qualità di cui dispone. Il livello della sfida si alza ora in maniera esponenziale e servirà una prestazione di assoluto spessore per riuscire ad avere ragione di un’avversaria che è entrata nella storia dello sport vincendo le ultime tre Olimpiadi.

L’approccio ad alta intensità agonistica, la capacità di tenere la concentrazione alta nel corso dei quattro tempi e una difesa granitica sono i pilastri da cui partire contro la corazzata balcanica. In attacco la formazione allenata da Alessandro Campagna vanta un potenziale eccellente e se riesce ad alzare i ritmi può far male agli avversari.

La Serbia ha passeggiato all’esordio contro il Sud Africa, travolto da un’autentica pioggia di reti. Dusan Mandic ha subito scaldato il braccio conquistando il titolo di top scorer di giornata grazie alle sei reti messe a segno sulle sette conclusioni tentate, Il mancino del Ferencvaros e l’altro fuoriclasse Nikola Jaksic sono i leader di una squadra che può fallire qualche appuntamento nelle fasi preliminari, ma sa diventare letteralmente incontenibile in quelle sfide ad eliminazione diretta in cui difficilmente fallisce. Uros Stevanovic ha migliorato la squadra anche dal punto di vista tattico sfatando il mito di una Serbia costruita prettamente sul concetto di fisicità. L’utilizzo della zona M come chiave tattica decisiva della finale del torneo a cinque cerchi rappresenta la prova più evidente del lavoro svolto dal tecnico del Radnicki.