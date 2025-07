LIVE Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: impegno morbido per il Setterosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025, Setterosa per il passaggio del turno.

Il Mondiale di pallanuoto 2025 si presenta in salita per la nazionale femminile italiana, guidata dal CT Carlo Silipo. La prima sconfitta nel Girone A contro l’Australia (19-15) non è arrivata inaspettata. Una partita difficilissima per le azzurre, in cui le statistiche erano tutte a favore delle vice campionesse olimpiche in carica. Le australiane hanno confermato le aspettative, nonostante i tentativi del Setterosa, trascinato da Meggiato e Ranalli. Le due azzurre hanno firmato il primo e unico vantaggio del match ma non è bastato per cambiare le sorti della partita.

Da quel momento in poi, l’Italia è rimasta sempre sotto rispetto all’Australia (parziali: 3-4, 2-4, 4-6, 6-5), riuscendo solo a reagire nel finale, quando però era ormai troppo tardi. L’Australia conquista così il punteggio pieno nel Girone A e vola verso i quarti di finale. Il Setterosa, invece, dovrà affrontare i playoff e si prepara a continuare il proprio cammino nel Mondiale di pallanuoto 2025. Ultima sfida del girone sarà Singapore, squadra padrona di casa. In caso di vittoria, la Nazionale femminile guidata dal CT Carlo Silipo potrebbe affrontare negli ottavi di finale la Cina.

I convocati. Atlete: Alessia Millo e Carlotta Meggiato (Plebisicito Padova), Sofia Giustini (CN Sabadell), Paola Di Maria e Helga Santapaola (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere e Chiara Ranalli (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Morena Leone e Gaia Gagliardi (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol, Veronica Gant e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste).

Staff: commissario tecnico Carlo Silipo

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 13:10. Buon divertimento!