Pallanuoto femminile, Carlo Silipo: “Abbiamo sofferto la loro fisicità. Difesa da rivedere”

Il Setterosa non riesce a sovvertire i pronostici della vigilia e perde 19-15 con l’Australia nel secondo match della fase a gironi dei Campionati Mondiali 2025, in corso di svolgimento a Singapore. L’Italia, reduce dalla vittoria al debutto sulla Nuova Zelanda, fallisce l’obiettivo di passare il turno da prima del raggruppamento e dovrà dunque passare dagli ottavi di finale (presumibilmente troverà la Cina).

“Abbiamo sofferto tanto la loro fisicità ed i loro due metri, soprattutto nella parte centrale del match, e quando ci siamo stretti di più abbiamo pagato le conclusioni dall’esterno. Bene l’attacco in superiorità e la reazione nell’ultimo quarto. Da rivedere la difesa“, il commento del CT azzurro Carlo Silipo dopo la sconfitta odierna (fonte: FIN).

“Non era facile iniziare bene con una squadra del genere, contro le vice-campionesse olimpiche. Dispiace perché potevamo fare molto di più. Ci mancano piccole accortezze che ci separano dal loro livello, ma lavoreremo per provare a farle emergere durante il torneo. Sono comunque orgogliosa della squadra perché era una sfida molto difficile“, dichiara il capitano Agnese Cocchiere.

“L’Australia è un’ottima squadra con centri e marcatrici molto forti. Mi dispiace che dopo dieci giorni di collegiale insieme a Perth ci siamo perse a metà partita. Non siamo certamente la squadra favorita; perdiamo qualcosa fisicamente rispetto ad altre squadre, quindi la nostra forza dev’essere il gruppo, la velocità, l’unione. Se perdiamo qualcosa per strada non riusciremo ad opporci a squadre più strutturate di noi. Ora dobbiamo affrontare Singapore e dobbiamo fare nostro l’ottavo. Poi ragioneremo sul prosieguo“, le parole della veterana Roberta Bianconi.