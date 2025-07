Dove vedere in tv Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming

I Mondiali 2025 di pallanuoto femminile vedranno iniziare la prima fase a gironi domani, venerdì 11 luglio: il Setterosa del CT Carlo Silipo esordirà nel Girone A contro la Nuova Zelanda. Il match inizierà alle ore 11.35 italiane.

L’esordio contro le neozelandesi sarà importantissimo per l’Italia: si tratta di un match da vincere a tutti i costi, visto l’esito scontato di Australia-Singapore, in modo da andarsi a giocare poi contro le australiane il primato nel girone, che vale l’accesso diretto ai quarti di finale.

Il match tra Italia e Nuova Zelanda, dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile in programma a Singapore, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD (58), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE

Venerdì 11 luglio

11.35 Girone A: Italia-Nuova Zelanda – Diretta tv suRai Sport HD (58), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211)

PROGRAMMA MONDIALI PALLANUOTO SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

